L’admissibilité à la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 s’accélère en Ontario

TORONTO — Certains experts en santé exhortent les adultes ontariens qui prennent rendez-vous pour leur deuxième vaccin contre la COVID-19 à considérer les injections de Pfizer-BioNTech et de Moderna comme interchangeables, au moment où de plus en plus de résidants de la province deviennent admissibles à une deuxième dose, cette semaine.

À partir de 8 heures lundi, ceux qui avaient reçu leur première dose d’un vaccin à ARNm au plus tard le 9 mai pouvaient réserver ou devancer leur deuxième dose.

Les personnes résidant dans les zones où se propage le variant Delta et qui ont reçu une première dose le 30 mai ou plus tôt pourront devancer leur deuxième injection mercredi.

Les bureaux de santé couvrant Toronto, Peel, Halton, Porcupine, Wellington-Dufferin-Guelph, Waterloo et York, Hamilton, Simcoe-Muskoka et Durham sont considérés comme des points chauds pour le variant le plus infectieux.

Toronto a annoncé ce week-end une augmentation des doses du vaccin de Moderna pour contrebalancer un retard dans la livraison des doses de Pfizer en Ontario.

La province dit que l’expédition du vaccin de Pfizer est en retard de deux à trois jours cette semaine, mais que plus d’un million de doses du produit de Moderna sont arrivées vendredi. Elles seront donc utilisées pour compléter les injections retardées.

Le gouvernement affirme que les résidants de plus de 18 ans qui ont reçu le vaccin de Moderna ou de Pfizer pour leur première dose peuvent prendre en toute sécurité l’un ou l’autre des deux vaccins pour leur deuxième dose. Cependant, le vaccin de Pfizer est actuellement le seul à être approuvé au Canada pour une utilisation chez les jeunes, de sorte que les moins de 18 ans doivent s’y tenir pour leur deuxième dose.

Depuis l’annonce, plusieurs épidémiologistes, médecins de famille et autres experts de la santé ont exhorté les Ontariens à obtenir celui des deux vaccins qui leur est offert comme deuxième dose, affirmant que les vaccins de Pfizer et de Moderna — tous deux de type ARNm — fonctionnent essentiellement de la même façon.

«Avec le retard des livraisons du vaccin de Pfizer cette semaine, je suis préoccupé par le fait que les gens retardent la dose 2 parce qu’on leur propose le vaccin de Moderna. La dernière chose que nous voulons, c’est une perte d’élan dans notre déploiement de vaccins», a déclaré sur Twitter le Dr Jeff Kwong, épidémiologiste avec l’Université de Toronto.

Le Dr Kwong a déclaré que les analyses des données compilées par l’organisation de recherche indépendante ICES montrent que deux doses de Moderna sont «tout aussi bonnes» que deux de Pfizer pour prévenir les infections.

En conséquence, a-t-il déclaré, il n’y a aucune raison de penser qu’une dose de chacun des vaccins serait moins efficace que deux doses de Pfizer.

«Donc, si vous avez Pfizer pour la dose 1 et qu’on vous propose Moderna pour la dose 2, soyez assuré que vous faites ce qu’il faut en l’obtenant (et sans attendre Pfizer).»

D’autres experts ont exprimé un sentiment similaire, notant que les gens reçoivent régulièrement différentes marques d’autres vaccins sans y penser deux fois.

«Juste un rappel : si vous avez reçu un vaccin contre la grippe cette année, vous ne connaissez probablement pas la marque. Moi non plus. Ils sont fabriqués par des sociétés distinctes», a dit sur Twitter le Dr Zain Chagla, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital St. Joseph’s à Hamilton.

«(Les vaccins de) Moderna et Pfizer sont interchangeables.»

La province a également déclaré qu’à partir de la semaine prochaine, elle prévoyait permettre à tous les adultes qui ont reçu une première dose de vaccin de Pfizer-BioNTech ou Moderna de prendre un deuxième rendez-vous 28 jours après leur injection initiale.

Depuis la semaine dernière, la province permet aux personnes qui ont reçu une première injection du vaccin d’Oxford-AstraZeneca de réserver leur deuxième injection plus tôt.

Ils doivent attendre au moins huit semaines avant de recevoir leur deuxième dose.