L’adolescent porté disparu depuis 2015 était en fait retourné chez lui le lendemain

HOUSTON — Un homme du Texas porté disparu alors qu’il était adolescent en 2015 était en fait rentré chez lui le lendemain, mais sa mère et lui ont trompé les policiers en donnant de faux noms au cours des huit années qui ont suivi, a annoncé jeudi la police.

Les enquêteurs de la police de Houston ont déclaré que les procureurs avaient décidé de ne pas porter des accusations de fausse déclaration contre Janie Santana et son fils, Rudolph «Rudy» Farias, mais que leur enquête se poursuivait.

Cette mise à jour survient une semaine après la découverte par la police de M. Farias en vertu d’un appel concernant une personne affaissée sur le sol devant une église du sud-est de Houston.

Les autorités n’avaient pas dit auparavant où M. Farias, maintenant âgé de 25 ans, avait passé les huit années depuis qu’il avait été porté disparu après avoir promené ses deux chiens près de la maison de sa famille dans le nord-est de Houston. Il a été hospitalisé après que la police l’a trouvé la semaine dernière et les enquêteurs l’ont interrogé, lui et sa mère, mercredi.

«Après que les enquêteurs lui ont parlé hier (mercredi), il a été découvert que Rudy était rentré chez lui le lendemain, le 8 mars 2015, a déclaré le lieutenant Christopher Zamora lors d’une conférence de presse. La mère, Janie, a continué à tromper la police en restant catégorique sur le fait que Rudy manquait toujours à l’appel.»

Après que Rudolph Farias a été porté disparu, la police de Houston et Texas Equusearch, une équipe civile de recherche et de récupération, l’ont recherché sans succès, bien que ses chiens aient été retrouvés plus tard.

Dans les années qui ont suivi, il y a eu plusieurs observations possibles de M. Farias, selon un détective privé engagé par la mère de l’adolescent quelques mois après sa disparition. La police a répondu à un signalement en 2018, mais l’enquête est restée ouverte en tant que cas de personne disparue.

Lorsque la police a annoncé il y a quelques jours que les agents avaient retrouvé son fils, Mme Santana a publié une déclaration qui disait qu’il recevait «les soins dont il a besoin pour surmonter son traumatisme, mais pour le moment, il est non verbal et incapable de communiquer avec nous».

Le chef de la police Troy Finner a refusé jeudi de répondre aux questions sur la santé mentale de M. Farias ou de sa mère et n’a pas voulu dire ce qui a motivé leurs actions. Il a déclaré que la police en était «au tout début» de son enquête sur ce qui s’était passé.

La police a également déclaré que des patrouilleurs avaient répondu à un appel concernant un cambriolage mercredi soir au domicile de la famille et que cela faisait maintenant partie de leur enquête.