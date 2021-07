L’Ontario signale 129 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès supplémentaires

TORONTO — L’Ontario signalait mardi 129 nouveaux cas de COVID-19 et cinq autres décès.

De ces nouveaux cas, 37 étaient recensés à Toronto, 22 dans sa banlieue de Peel et 12 à Hamilton. Ces chiffres sont basés sur plus de 13 600 tests effectués la veille. On comptait par ailleurs 127 patients aux soins intensifs en raison d’une maladie grave liée à la COVID-19 et 81 patients sous respirateurs.

Plus de 92 000 doses de vaccins avaient été administrées lundi, pour un total de plus de 19,1 millions jusqu’ici en Ontario. Près de 81 % des adultes ontariens ont reçu au moins une dose de vaccin et près de 69 % sont pleinement vaccinés.

Par ailleurs, le plus grand aéroport du Canada ne sépare plus les passagers internationaux à l’arrivée dans différentes files aux douanes en fonction de leur statut vaccinal. L’aéroport international Montréal-Trudeau avait aussi renoncé la semaine dernière à cette pratique, après un essai jugé peu concluant.

L’aéroport international Pearson de Toronto avait annoncé la semaine dernière qu’il pourrait trier les voyageurs en provenance des États-Unis ou d’autres destinations internationales dans des files d’attente selon leur statut vaccinal. Mais une porte-parole de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a déclaré que la pratique avait été interrompue lundi.

Beverly MacDonald a indiqué dans une déclaration que l’aéroport avait déterminé que la séparation des voyageurs vaccinés et partiellement ou non vaccinés en différentes files aux douanes s’était révélée finalement peu efficace. Elle a ajouté que les exigences d’entrée liées au statut vaccinal seraient désormais appliquées une fois qu’un passager atteindra un agent des douanes.

Les citoyens canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés peuvent désormais éviter la quarantaine de 14 jours lorsqu’ils arrivent au Canada en provenance de l’étranger.