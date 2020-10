L’affaire WE charity ne provoquera pas des élections en pleine pandémie

OTTAWA — Les néo-démocrates ont mis fin au suspense à Ottawa.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh a fait savoir qu’il votera avec les libéraux minoritaires mercredi après-midi, évitant ainsi une chute du gouvernement Trudeau.

Depuis le début de cette joute politique, tous les élus s’accusaient mutuellement de vouloir précipiter le pays en campagne électorale, en pleine pandémie.

En milieu d’après-midi, mercredi, c’est sur une motion conservatrice que portera le vote.

Le gouvernement libéral minoritaire a décidé de faire de ce vote une question de confiance, tandis que conservateurs et bloquistes l’accusent d’être prêt à tout pour éviter que les parlementaires fouillent davantage l’affaire WE Charity.

La motion créerait un comité parlementaire dédié essentiellement à cette affaire. WE avait obtenu un contrat pour gérer des bourses de bénévolat étudiant avant que les liens entre la famille de Justin Trudeau, celle de l’ancien ministre des Finances Bill Morneau, et WE ne soient révélés. Le contrat et le programme de bourses ont été annulés.

«Le NPD a agi, depuis un bout de temps, un peu comme le chien de poche des libéraux. (…) Et puis, ce que je vois, c’est que peut-être ça va continuer comme ça», avait lâché, mercredi matin, le leader parlementaire du Bloc québécois Alain Therrien.

M. Therrien affirme que la création de ce comité proposé par les conservateurs est essentielle.

«Moi, je pense que les Québécois, les Canadiens, veulent savoir ce qui s’est passé dans WE Charity. Je pense que c’est légitime de créer un comité spécial parce que c’est très compliqué comme dossier», a-t-il argué lors d’un point de presse en début de journée, mercredi.

Le gouvernement libéral a proposé de créer un comité qui étudierait toutes les dépenses fédérales en lien avec la lutte contre la pandémie. Cela ne suffit pas, dit M. Therrien.

«C’est noyer le poisson», juge-t-il. «La situation de WE Charity est tellement complexe, est tellement grosse, qu’il faut absolument qu’on ait (…) un comité qui se penche seulement sur ce qui s’est passé dans WE Charity. Sinon, on n’en viendra jamais à bout», a-t-il insisté.

Mercredi matin, en arrivant à leur réunion de caucus, les conservateurs disaient encore que Justin Trudeau était le «seul» à souhaiter des élections.

«Nous, ce qu’on veut, c’est faire notre travail. (…) En 152 ans de vie parlementaire, jamais le Canada n’a été confronté à un vote de confiance pour la création d’un comité parlementaire qui veut poser des questions au gouvernement sur la gestion des fonds publics», avait déclaré Gérard Deltell.

Avant que les néo-démocrates n’annoncent leurs couleurs, les intentions des trois députés verts avaient attiré aussi l’attention.

La nouvelle leader du Parti vert, qui est déjà en campagne électorale dans une partielle à Toronto-Centre, a réclamé à deux reprises d’annuler cet exercice électoral à cause de la pandémie. La perspective d’une élection générale ne risquait donc aucunement de lui plaire.

«Le jeu immature des partis libéral et conservateur ne peut pas avoir de gagnant. Ils devraient laisser de tels jeux en dehors du Parlement et se concentrer sur les besoins urgents des gens», a réclamé, dans une déclaration écrite, Annamie Paul.