L’affiche d’une candidate noire aux élections de Nouvelle-Écosse brûlée

HALIFAX — Une candidate noire aux élections provinciales de la Nouvelle-Écosse a déclaré qu’elle ne se laissera pas intimider après que l’une de ses affiches électorales a été brûlée au cours de la fin de semaine.

Tamara Tynes Powell, candidate libérale dans la circonscription de Truro-Bible Hill-Millbrook-Salmon River, a indiqué que l’incident s’était produit dimanche matin. «Mon directeur de campagne a mis mes affiches vers 00h30 dimanche», a-t-elle expliqué en entrevue lundi. «Une heure plus tard, les pompiers étaient là pour éteindre l’incendie.»

Mme Tynes Powell a déclaré lundi en entrevue que la pancarte avait été arrachée du sol et brûlée au coin des rues Ford et Robie, à Truro, qui est la région où elle a grandi.

Elle a décrit l’incident comme «les actions négatives d’une minorité» et a dit qu’elle a reçu un soutien écrasant depuis qu’elle a découvert les dommages causés à son affiche.

La femme de 41 ans dit qu’elle ne se laisse pas décourager. «Je dois être une voix pour les gens qui n’ont pas l’impression d’en avoir une, et je refuse de laisser quiconque s’emparer de ma voix.»

Elle a ajouté que la police mène une enquête.

Le chef libéral Iain Rankin a déclaré lundi que ce qui s’est passé était «décevant», ajoutant que cela illustrait les défis auxquels sont confrontées les personnes d’origines différentes qui se présentent comme candidates.

«Je ne pense pas que cela reflète la majorité de la population de la Nouvelle-Écosse, mais malheureusement, il y a des problèmes dans cette province», a déclaré M. Rankin. «Je m’engage à lutter contre le racisme systémique sous toutes ses formes.»

Le chef progressiste-conservateur Tim Houston a déclaré qu’il était dégoûté, ajoutant qu’il n’y avait pas de place pour la haine dans le système politique ou dans la société. Il a convenu que ce qui est arrivé à l’enseigne de Mme Tynes Powell est un exemple du genre d’incidents qui rendent plus difficile le recrutement de candidats racisés.

«Je pense que c’est quelque chose qui donnera des doutes à beaucoup de gens (candidats potentiels) et c’est malheureux», a déclaré M. Houston. «Mon message pour eux est… qu’il est important que nous ayons diverses voix autour de la table» de décisions.

Les libéraux, les conservateurs et le Nouveau Parti démocratique (NPD) provincial ont présenté un total de 10 candidats noirs avant la date limite de mise en candidature de mercredi. Trois se présentent dans Preston, situé à l’est d’Halifax, qui est l’une des quatre circonscriptions ajoutées par le gouvernement l’an dernier afin d’accroître la participation et la représentation politique des Acadiens et des Néo-Écossais noirs.

Promesses en santé

Pendant ce temps, alors que la campagne d’un mois entrait dans sa deuxième semaine lundi, les progressistes-conservateurs ont promis que, s’ils étaient élus le 17 août, tous les Néo-Écossais auraient accès à des soins en santé mentale universels financés par l’État.

Cette promesse ayant un coût estimé de 100 millions $, M. Houston a déclaré que son parti créerait un département distinct dédié à la santé mentale et à la dépendance et ouvrirait les codes de facturation provinciaux pour permettre aux praticiens privés de fournir des services de santé mentale à tous les résidants. Houston a également promis de créer une ligne téléphonique pour les crises de santé mentale.

Les libéraux ont déclaré qu’ils dépenseraient 69 millions $ sur quatre ans pour aider le Nova Scotia Community College à former davantage de travailleurs qualifiés. Le plan augmenterait le nombre d’inscriptions de 800 afin de répondre aux besoins changeants du marché du travail, y compris 400 nouvelles places dans les disciplines liées à la santé et 400 dans les métiers de la construction résidentielle, les technologies de l’information et les programmes d’énergie verte.

Le chef du NPD, Gary Burrill, a fait campagne à Sydney, en Nouvelle-Écosse, lundi, où il a souligné l’engagement de son parti à renforcer les soins de santé au Cap-Breton. Le parti a réitéré son engagement à maintenir ouverts les hôpitaux dont la fermeture est prévue à New Waterford et à North Sydney, et à créer 400 lits de soins de longue durée supplémentaires.

«Le NPD a un plan d’investissement au Cap-Breton basé sur les besoins réels des gens d’ici», a déclaré M. Burrill dans un communiqué.