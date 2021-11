Laforce: une élection serrée marquée par un incident troublant

MONTRÉAL — L’ancien chef du conseil de bande la Première Nation Long Point, Leonard Polson, est venu à deux votes de gagner son pari de devenir maire de la petite municipalité de Laforce, en Abitibi-Témiscamingue, lors d’une élection marquée par un incident troublant. M. Polson a été défait par le maire sortant, Gérald Charron, qui a été réélu avec 63 voix contre 61 pour M. Polson.

«Ç’a été une bonne run!» a lancé M. Polson en riant lorsque rejoint par La Presse Canadienne.

Les trois candidats qui l’accompagnaient au sein de l’Équipe Anishinabeg-Québécoise ont également été défaits par de minces marges allant de 6 à 16 voix selon le cas. Leur élection aurait été une première dans la région et aurait donné aux candidats issus de la communauté anishinabeg de Winneway la majorité des sept sièges au conseil municipal.

Leonard Polson accueille le verdict avec sérénité et beaucoup de sagesse. «Ç’a été chaud et on était là quand ils ont compté les votes. Ils nous ont montré chaque vote et je suis à l’aise avec les résultats. On vit dans une société démocratique où 63 votes bat 61 votes. C’est ça qui est ça.»

Il sait pertinemment que le nombre favorisait son équipe. Il y avait 103 électeurs inscrits dans la municipalité de Laforce même et 270 dans la communauté de Winneway. Un soupçon de mobilisation additionnelle aurait permis à toute l’équipe de s’installer. Malgré tout, M. Polson et son équipe auront tout de même réussi à vaincre la traditionnelle indifférence de la communauté face aux élections municipales et il espère avoir semé des graines qui porteront leurs fruits dans l’avenir.

Des clous répandus sur la route

Ce qui le préoccupe, toutefois, est le fait que le jour de l’élection, dimanche, des clous en grand nombre ont été retrouvés à quelques endroits sur la route reliant Winneway à Laforce. La Sûreté du Québec (SQ) a été mise au fait de la situation. «On a été informés par une personne qui est passée sur ce chemin que son véhicule avait été endommagé parce qu’il était passé sur des clous, mais on n’a eu qu’un seul dossier», a rapporté la sergente Nancy Fournier, de la SQ, en entrevue avec La Presse Canadienne.

«Pour le moment, il n’y a rien qui nous laisse croire qu’il y a un lien avec la journée électorale ou que ces clous là aient été mis là volontairement», a-t-elle ajouté, précisant que «le dossier va être enquêté si on a des témoins à rencontrer». La sergente Fournier a toutefois précisé que le ministère des Transports du Québec (MTQ) avait été avisé de la situation sur la chaussée.

Rejoint par La Presse Canadienne, le bureau régional de Ville-Marie du MTQ a confirmé que le Chemin des 7e et 8e rangs, qui relie les deux communautés sur 16 kilomètres, était parsemé d’un mélange de clous et de vis de toutes sortes sur presque toute sa longueur. Selon le MTQ, il n’est guère vraisemblable que ces clous se soient retrouvés sur la chaussée de manière accidentelle.

Pas d’influence sur le résultat

Leonard Polson, lui, affirme sans hésitation que, clous ou pas, cela n’a empêché personne de voter. «Pas à ma connaissance. Il y en a une couple qui ont trouvé des trous dans leurs pneus, mais pas pour dire que ça les a empêchés d’aller voter», affirme-t-il avec conviction à l’autre bout du fil. Dans une petite communauté comme la sienne, il croit qu’on lui aurait dit si quelqu’un avait été privé de son droit de vote par un tel incident.

Il était surtout triste qu’un tel événement se soit produit.

«Si c’est un accident, ok, c’est un accident. Mais si c’était intentionnel, je le déplore parce que tu mets en danger les autobus scolaires qui viennent dans la communauté chercher nos enfants. Aussi, il y a d’autres usagers. C’est pas correct. Si c’était intentionnel, c’est pas correct. Le monde ne devrait pas faire ça.

«Je ne blâme pas personne, s’empresse-t-il d’ajouter. Tout ce que je dis c’est que si c’était intentionnel, c’est déplorable.»

Sur les réseaux sociaux, des résidants tant de Laforce que de Winneway ont déploré l’incident, invoquant le danger pour les autobus d’écoliers, pour les véhicules d’urgence et les citoyens en général. Tous y ont vu un lien avec l’élection, mais personne n’était en mesure de fournir des éléments pouvant soutenir cette hypothèse. Les images et vidéos montrant les clous et vis ramassés sur la route étaient cependant faciles à trouver.