L’agence canadienne de cyberespionnage affirme avoir perturbé du «contenu nuisible»

OTTAWA — L’agence canadienne de cyberespionnage affirme avoir mené des opérations au cours de la dernière année pour perturber et supprimer du contenu nuisible qui faisait la promotion du terrorisme et qui était diffusé en ligne par des extrémistes de l’étranger ayant des motivations idéologiques.

Dans son plus récent rapport annuel, déposé jeudi, le Centre de la sécurité des télécommunications affirme que «cette perturbation a fragilisé la cohésion du groupe extrémiste et réduit considérablement sa portée en ligne et sa capacité de recrutement».

Le rapport ne fournit aucun détail sur ces «extrémistes» ou sur leurs objectifs précis.

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), basé à Ottawa, surveille les communications étrangères à la recherche de renseignements d’intérêt pour le Canada, protège les systèmes informatiques et s’engage dans des «cyberopérations» pour contrer les menaces provenant de l’étranger.

Le CST affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et des alliés internationaux pour soutenir une réponse mondiale unifiée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Au cours de l’année dernière, le Centre pour la cybersécurité du CST a par ailleurs informé l’Ukraine de «cyberactivités hostiles menées contre son infrastructure nationale» et des vulnérabilités de ses réseaux, dans le but de prévenir les dommages.