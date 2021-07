L’agence européenne est la première à recommander le Moderna pour les enfants

LONDRES — L’Agence européenne des médicaments a recommandé d’autoriser le vaccin contre la COVID-19 de Moderna pour les enfants âgés de 12 à 17 ans. C’est la première fois que ce vaccin est autorisé pour les personnes de moins de 18 ans.

Dans une décision publiée vendredi, le régulateur européen des médicaments a déclaré que des recherches menées sur plus de 3700 enfants âgés de 12 à 17 ans ont démontré que le vaccin Moderna – déjà approuvé pour les adultes à travers l’Europe – produisait une réponse immunitaire comparable.

Jusqu’à présent, le vaccin fabriqué par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech était la seule option pour les enfants aussi jeunes que 12 ans en Amérique du Nord et en Europe.

La Food and Drug Administration des États-Unis envisage actuellement d’étendre l’utilisation du vaccin Moderna au même groupe d’âge.

Les approvisionnements mondiaux en vaccins étant toujours limités, une grande partie de la planète peine encore à vacciner les adultes, et des agences, dont l’Organisation mondiale de la santé, ont exhorté les pays riches à faire don de leurs doses aux pays en développement – ​​où moins de 2 % des personnes ont été vaccinées plutôt que d’entamer la vaccination de leurs populations les moins vulnérables.

Des centaines de millions de doses de Moderna ont déjà été administrées à des adultes, et la société pharmaceutique affirme que le vaccin à deux doses est tout aussi efficace chez les adolescents. Dans une étude portant sur plus de 3700 jeunes âgés de 12 à 17 ans, le vaccin a engendré les mêmes signes de protection immunitaire – et aucun membre du groupe vacciné n’a été testé positif à la COVID-19 alors qu’il y a eu quatre cas parmi ceux qui ont reçu le placebo.

Des douleurs aux bras, des maux de tête et de la fatigue étaient les effets secondaires les plus fréquents, comme chez les adultes.

Les régulateurs américains et européens préviennent que les vaccins Moderna et Pfizer semblent être liés à une réaction extrêmement rare chez les adolescents et les jeunes adultes – des douleurs thoraciques et de l’inflammation cardiaque.

Aux États-Unis, les enfants représentent environ 14% du total des cas de COVID-19 du pays à ce jour. Et tandis que les jeunes sont beaucoup moins susceptibles que les personnes âgées d’être gravement malades, au moins 344 enfants sont morts de la COVID-19 rien qu’aux États-Unis, selon un décompte de l’Académie américaine de pédiatrie.

Jusqu’à présent, aux États-Unis, un peu moins de la moitié de la population est entièrement vaccinée – avec les taux les plus élevés, sans surprise, parmi les personnes âgées. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, seulement un quart des 12 à 15 ans, qui ont eu accès au vaccin de Pfizer à partir du mois de mai, ont reçu leur deuxième dose. Parmi les 16 et 17 ans, environ 37% sont complètement vaccinés.

Les pharmaceutiques Pfizer et Moderna ont toutes deux commencé à tester des enfants encore plus jeunes, âgés de 11 ans à 6 mois. Ces études sont plus complexes : les adolescents reçoivent la même dose que les adultes, mais les chercheurs testent des doses plus faibles chez les jeunes enfants. Les premiers résultats des enfants d’âge primaire sont attendus en septembre.

Le régulateur européen des médicaments a déclaré qu’il continuerait de surveiller l’innocuité et l’efficacité du vaccin Moderna chez les enfants, tel qu’il est utilisé dans les pays membres européens.

Bien que certains pays aient autorisé le vaccin de Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de moins de 18 ans, tous n’ont pas décidé de commencer à l’utiliser, citant les risques minimes auxquels les enfants sont confrontés face à la COVID-19. En Grande-Bretagne, par exemple, les responsables de la santé ont jusqu’à présent refusé de recommander que les enfants de moins de 18 ans soient vaccinés à moins qu’ils n’aient des conditions médicales qui le justifient.

