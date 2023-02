L’agence fédérale qui réglemente le prix des médicaments perd deux de ses dirigeants

HALIFAX — Le directeur de l’agence fédérale qui réglemente le prix des médicaments au Canada annonce sa démission, quelques jours seulement après le départ d’un autre membre en raison de craintes que le gouvernement fédéral sape le travail de l’organisme indépendant.

Douglas Clark, directeur exécutif du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, a annoncé vendredi qu’il quittera son poste après une dizaine d’années au sein de l’organisme fédéral de réglementation.

La veille, Matthew Herder, professeur de droit de la santé à l’Université Dalhousie, démissionnait du conseil d’administration de l’organisme. Il accusait alors le gouvernement fédéral de ne pas avoir mis en œuvre des réformes d’une importance cruciale qui réduiraient le coût des médicaments.

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) réglemente les prix au Canada. En tant qu’organisme indépendant qui détient des pouvoirs quasi judiciaires, le CEPMB fait partie du portefeuille de la Santé et exécute son mandat en toute indépendance à l’égard du ministre, lit-on sur sa page web.

Dans sa lettre de démission adressée au ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, M. Herder soutient que le gouvernement a «fondamentalement sapé l’indépendance et la crédibilité» de l’organisme. Il écrit qu’il ne croit plus possible de servir le bien public dans ce rôle qu’il occupait depuis 2018 au sein du conseil d’administration.

Vendredi, sur les médias sociaux, M. Herder qualifiait la démission du directeur Clark de «perte immense et irremplaçable».

Le porte-parole néo-démocrate en matière de santé, Don Davies, demande une enquête sur l’implication présumée du ministre Duclos dans le retard des réformes qui permettraient aux Canadiens d’économiser dans l’achat de leurs médicaments.

M. Davies soutient dans un communiqué que l’ingérence d’un ministre dans le mandat d’un organisme de réglementation indépendant est «très discutable» et que donner la priorité aux profits de l’industrie pharmaceutique «au-dessus du bien-être des patients canadiens est totalement inacceptable».

Douglas Clark a accepté de rester en poste, à titre de conseiller spécial, pour une durée indéterminée «jusqu’à sa retraite de la fonction publique fédérale», indique l’organisme.

«Malgré les allées et venues des membres, l’engagement du personnel du CEPMB à l’égard des idéaux les plus élevés de la fonction publique est inébranlable et perdurera», écrit M. Douglas dans le communiqué de l’agence annonçant sa démission.

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés a refusé de commenter et Santé Canada n’a pas immédiatement répondu aux questions.

