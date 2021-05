L’Agence spatiale canadienne discute d’agriculture et d’espace sur… Reddit

MONTRÉAL — Aussi étonnant que cela puisse paraître, les agriculteurs canadiens sont maintenant en lien avec l’espace grâce aux satellites qui leur fournissent des données pour estimer la quantité des récoltes et même valider l’humidité des sols sans se déplacer.

C’est pour démystifier le phénomène que l’Agence spatiale canadienne (ASC) a tenu mercredi après-midi une séance de questions en direct sur le réseau social Reddit.

La plateforme connue pour rassembler des communautés nichées autour d’intérêts communs a servi de levier pour discuter de l’utilisation des données satellites dans le secteur agricole.

Les gens étaient invités à poser n’importe quelle question en lien avec ce sujet. Nul besoin de s’y connaître, d’être ingénieur ou encore moins fermier.

Au Canada, les terres agricoles couvrent un vaste territoire de 676 000 km carrés.

Les images captées par satellites étant très précises, elles permettent d’obtenir rapidement de l’information et de surveiller l’état des lieux sans avoir à se rendre sur place.

Les données recueillies et partagées par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) permettent ainsi une économie de temps et d’argent aux agriculteurs.

Rappelons que la machinerie agricole est de plus en plus évoluée. En fait dans la plupart des exploitations agricoles, presque toutes les composantes de la production sont numérisées.

Les données satellites peuvent donc servir dans plusieurs contextes: surveiller la croissance des plantes et estimer le rendement des cultures, évaluer la santé des sols, faciliter la gestion des terres agricoles, mieux prévoir les intempéries, les risques de précipitations et prévenir les ravages pouvant être causés par des insectes, entre autres.

D’autant plus qu’avec le réchauffement climatique les saisons sont moins prévisibles. Les données satellites peuvent alors aider à donner l’heure juste avec beaucoup de précision en évitant le sous-arrosage ou le surarrosage, par exemple, ou encore la surutilisation de fertilisants.

Ces données produites par AAC sont largement utilisées dans le secteur agricole, par l’AAC elle-même, mais également par les différents ministères, les provinces et territoires, les personnes œuvrant dans l’industrie ou la recherche universitaire et par les groupes de fermiers.

La discussion ouverte au public a eu lieu sur la chaîne de l’Agence avec la collaboration d’experts pour répondre aux questions.

À 15 h 00, soit à la fin de la séance, la conversation avait généré 255 commentaires.

C’est la cinquième fois que l’ASC propose ce genre de discussion sur Reddit. Des séances avec des astronautes et d’autres avec des ingénieurs spécialisés dans les astromobiles (rovers) ont également ravi les internautes par le passé.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.