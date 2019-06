Laïcité: Dominique Anglade est prête à revoir la position du PLQ

SHAWINIGAN, Qc — Non, le débat sur la laïcité n’est pas terminé, même si la nouvelle loi du gouvernement Legault a été adoptée récemment: la candidate à la direction du Parti libéral (PLQ), Dominique Anglade, veut consulter les membres sur la position à adopter.

Ses partisans sont toutefois partagés sur la nécessité de relancer ce débat.

Au lancement de sa campagne à la direction du parti jeudi matin à Shawinigan, Mme Anglade a ouvert la porte à une révision de la position du PLQ, ce qui lui avait pourtant déjà valu des reproches de certains de ses collègues.

À la question d’un journaliste pour savoir si elle allait ramener le parti au compromis Bouchard-Taylor, elle a répondu: «Pour la suite des choses, on va vouloir impliquer les militants dans des débats et des échanges.»

Parmi les partisans qui l’appuient dans la course, l’ancien député libéral d’Ungava, Jean Boucher, battu au scrutin d’octobre 2018, est quant à lui plutôt réfractaire.

«Je pense que le débat est fait, la loi est passée, a-t-il dit en entrevue avec La Presse canadienne. Moi, je ne serais pas (favorable à l’idée) d’arriver au pouvoir et défaire ce qui a été fait, on va vivre avec ça. On va voir comment les Québécois se positionnent avec ça.»