L’aide d’Ottawa a pris fin dans les CHSLD du Québec après près d’un an

OTTAWA — L’aide du gouvernement fédéral dans les centres de soins de longue durée du Québec a pris fin après près d’un an.

En avril 2020, les premiers militaires arrivaient en renfort dans les centres de soins de longue durée au Québec. Ils ont progressivement été remplacés par du personnel de la Croix-Rouge canadienne. Leur mission s’est terminée le 31 mars 2021, Québec n’ayant pas demandé une prolongation supplémentaire.

Au final, les Forces armées canadiennes auront déployé du personnel dans 47 centres de soins de longue durée d’avril à juin 2020. La Croix-Rouge aura pour sa part été présente dans 89 sites de juillet 2020 à la fin mars 2021.

Dans un communiqué de presse, Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’est réjoui de la conclusion de cette mission.

«Je salue le travail acharné du personnel de première ligne de la Croix-Rouge, des aides de soutien et des bénévoles qui ont travaillé sans relâche tout au long de cette pandémie et qui ont touché la vie de tant de personnes. Au nom du gouvernement du Canada, je vous remercie tous de votre dévouement et de votre engagement à prendre soin des Canadiens», a-t-il souligné.

Pablo Rodriguez, lieutenant politique du gouvernement Trudeau au Québec, a lui aussi tenu à y ajouter son grain de sel.

«Nous souhaitons exprimer aujourd’hui toute notre reconnaissance envers la Croix-Rouge et envers les hommes et les femmes qui sont venus prêter assistance aux employés de première ligne qui avaient besoin de renfort. (…) Du fond du cœur, merci», a-t-il dit.