L’ajournement du Sénat est prolongé au moins jusqu’au début juin

OTTAWA — Le Sénat ne reprendra ses travaux que le 2 juin au plus tôt.

Le bureau du président de la chambre haute a déclaré que la décision avait été prise dans le cadre des efforts du Sénat pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Le Sénat devait reprendre mardi prochain ses travaux en chambre.

Les négociations se poursuivent entre les principaux partis pour déterminer si la Chambre des communes siégera de nouveau à partir de lundi, et selon quelles modalités.

Les travaux de trois comités sénatoriaux se poursuivront par vidéoconférence ou conférence téléphonique pendant l’ajournement.

De plus, selon le bureau du Président, le Sénat pourrait être rappelé avant juin si le gouvernement prévoit d’introduire d’autres mesures législatives.

«La santé, la sécurité et le bien-être de tous les Canadiens demeurent la priorité du Sénat et l’institution prend toutes les précautions pour protéger les sénateurs et le personnel dans l’exécution de leurs fonctions», a affirmé le bureau du président du Sénat par communiqué.