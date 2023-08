L’Alabama veut être le premier État à exécuter un prisonnier avec de l’azote pur

MONTGOMERY, Ala. — L’Alabama cherche à devenir le premier État à exécuter un prisonnier en lui faisant respirer de l’azote pur.

Le bureau du procureur général de l’Alabama a demandé vendredi à la Cour suprême de l’État de fixer une date d’exécution pour le condamné à mort Kenneth Smith. L’Alabama envisage de le mettre à mort par hypoxie à l’azote, une méthode d’exécution autorisée dans trois États, mais qui n’a jamais été utilisée.

L’hypoxie à l’azote est causée par le fait que le détenu est forcé de respirer uniquement de l’azote, le privant d’oxygène et le faisant s’évanouir et mourir, selon la théorie. L’azote représente 78 % de l’air inhalé par les humains et est inoffensif lorsqu’il est inhalé avec de l’oxygène.

Les opposants ont comparé cette méthode non testée à de l’expérimentation humaine.

L’Alabama a autorisé l’hypoxie à l’azote en 2018, mais l’État n’a pas tenté jusqu’à présent de l’utiliser pour exécuter une condamnation à mort. L’Oklahoma et le Mississippi ont également autorisé l’hypoxie à l’azote.

L’Alabama travaille depuis plusieurs années pour développer la méthode d’exécution, mais a peu détaillé sa proposition. Le dossier du procureur général n’a pas divulgué les détails de la manière dont l’exécution serait effectuée. Le commissaire aux services correctionnels, John Hamm, a déclaré aux journalistes le mois dernier qu’un protocole était presque terminé.

L’exécution de Smith par injection létale a été annulée l’année dernière en raison de problèmes avec les lignes intraveineuses. Smith a été reconnu coupable du meurtre contre rémunération de la femme d’un pasteur en 1988.

Les procureurs ont affirmé que Smith était l’un des deux hommes qui avaient chacun reçu 1000 $ pour tuer Elizabeth Sennett au nom de son mari, qui était profondément endetté et souhaitait recouvrer son assurance. Le meurtre et les révélations sur les responsables ont ébranlé la petite communauté du nord de l’Alabama.

Un certain nombre de détenus de l’Alabama, dont Smith, en cherchant à empêcher leur exécution par injection létale, ont soutenu qu’ils devraient être autorisés à mourir par hypoxie à l’azote. La révélation que l’État est prêt à recourir à l’hypoxie à l’azote devrait déclencher une nouvelle série de batailles juridiques sur la constitutionnalité de cette méthode.

«C’est une parodie que Kenneth Smith ait pu éviter sa condamnation à mort pendant près de 35 ans après avoir été reconnu coupable du meurtre odieux d’une femme innocente contre rémunération», a déclaré le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, dans un communiqué.