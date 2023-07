L’Alberta a déclaré qu’une clinique médicale payante est une pratique aberrante

Le gouvernement de l’Alberta affirme qu’une clinique médicale de Calgary facturant des frais à ses patients pour un accès plus rapide à un médecin est une aberration et qu’il prendra des mesures contre toute clinique qui emboîtera le pas.

Le porte-parole d’Alberta Health, Scott Johnston, a déclaré qu’il y avait 13 cliniques dans la province qui facturent des frais d’adhésion pour les services médicaux, mais qu’elles n’offrent pas un accès plus rapide aux services payés par les contribuables.

Ces services non assurés peuvent inclure tout, du travail chiropratique au conseil en nutrition.

«Toutes les évaluations effectuées à ce jour ont confirmé que ces (13) cliniques fonctionnent conformément à la (Loi canadienne sur la santé)», a déclaré M. Johnston dans un communiqué mercredi.

«Beaucoup de ces cliniques fonctionnent en Alberta depuis des décennies, y compris pendant que le NPD (l’opposition actuelle) était au gouvernement, et n’offrent pas d’accès préférentiel aux services assurés.»

M. Johnston a déclaré que l’enquête se poursuivait sur la clinique médicale Marda Loop et a souligné que des mesures similaires seraient prises contre d’autres cliniques qui cherchent à mettre en œuvre un tel plan de cotisation.

La clinique a informé ses patients qu’à partir de mardi, elle verra encore des patients gratuitement un jour par semaine. Les quatre autres jours seront consacrés aux patients qui paient des frais d’adhésion annuels qui peuvent s’élever à 2200 $ pour un individu et 4800 $ pour une famille.

Pour cette somme, la clinique promet un accès plus rapide au médecin de la clinique, ainsi que d’autres avantages et services, notamment des séances prolongées, des analyses de sang à domicile et des réductions sur des services connexes tels que la physiothérapie.

La Dre Sally Talbot-Jones, propriétaire et médecin de la clinique, a refusé les demandes d’entrevue et a déclaré mercredi matin que la clinique parlerait désormais par l’intermédiaire d’une entreprise de communication.

Une patiente de Marda Loop quittant la clinique mercredi matin a parlé de la situation, mais a demandé à rester anonyme par crainte de perdre son médecin.

La patiente a dit qu’elle comprenait si les médecins devaient trouver des moyens de payer les factures dans un contexte d’augmentation des frais généraux, mais ses besoins médicaux sont complexes et ne seront pas satisfaits si elle doit compter sur une clinique sans rendez-vous.

«(L’assurance-maladie) n’est pas gratuit. Nous le payons avec nos impôts, donc j’ai déjà payé une fois», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu’elle voulait voir ce que l’enquête révélerait avant de décider de payer ou non les frais d’adhésion.

«J’aimerais savoir quel est le dernier mot avant de prendre 5000 $ de mon argent durement gagné», a-t-elle déclaré.

«Quoi qu’il en soit, je veux toujours rester comme sa patiente parce que c’est un bon médecin.

«Je doute que je puisse même trouver quelqu’un (d’autre), de toute façon.»

Crainte d’un effet domino

Le nouveau programme a été communiqué aux patients de Marda Loop dans un récent courriel. Il n’est pas mentionné sur le site Web de la clinique et l’organisme de réglementation provincial, le College of Physicians and Surgeons of Alberta, a affirmé cette semaine qu’il n’avait pas été invité à examiner le nouveau modèle de tarification de la clinique avant sa mise en œuvre.

Dans le courriel aux patients, la Dre Talbot-Jones a qualifié cette décision d’«initiative de soins de santé transformatrice» pour fournir un meilleur service tout en réduisant le stress, la perte de temps et la productivité en raison des longues attentes pour voir un médecin.

«Vous et votre famille ne devriez pas avoir à sacrifier votre temps ou vos finances en raison d’un accès insuffisant aux soins de santé», a écrit Dre Talbot-Jones.

Mardi, Santé Canada a informé le gouvernement conservateur uni de la première ministre Danielle Smith que le plan d’adhésion de la clinique Marda Loop viole la disposition de la Loi canadienne sur la santé selon laquelle les services médicaux assurés seront fournis sur un pied d’égalité pour tous.

L’agence affirme que l’Alberta dispose de plusieurs options pour régler la situation, par exemple par le biais de politiques ou de lois, mais ne pas le faire risque de réduire les paiements de transfert fédéraux en matière de santé.

Mme Smith a fait une promesse manifeste lors de la récente élection que les Albertains ne paieront pas pour voir un médecin de famille. Dans un communiqué mardi, elle a soutenu que son gouvernement enquêtait et prendrait des mesures contre Marda Loop s’il confirmait une violation des règles de l’assurance-maladie.

M. Johnston a assuré que l’enquête sera mise à jour au fur et à mesure que les résultats émergeront.

L’opposition NPD demande à la province d’adopter une loi pour empêcher les plans de rémunération comme les frais d’adhésion à la clinique Marda Loop.

Le NPD ainsi que l’organisation de défense des droits Friends of Medicare affirment que le plan Marda Loop menace de faire un effet domino désastreux pour les patients qui ne peuvent pas payer, mais qui ont toujours besoin de soins primaires, sans parler des références pour des tests et des procédures plus complexes.