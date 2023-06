L’Alberta demeure optimiste pour son budget malgré le prix plus bas du WTI

Le ministre des Finances de l’Alberta, Nate Horner, a déclaré que le gouvernement pourrait devoir revoir à la baisse le montant qu’il s’attend à tirer du pétrole cette année, mais que l’optimiste demeure à l’égard des perspectives budgétaires globales.

Le gouvernement conservateur uni de la première ministre Danielle Smith a présenté en février un budget très dépensier qui promettait également un excédent de 2,4 milliards $ basé sur une moyenne de 79 $ US le baril du West Texas Intermediate (WTI) – le prix de référence nord-américain du pétrole.

Le prix WTI est bien en deçà de cette prévision, se négociant actuellement à un peu moins de 70 $ US le baril.

M. Horner a déclaré que bien que cela soit préoccupant, d’autres facteurs jouent en faveur de l’Alberta, notamment le taux de change avec les États-Unis, l’écart entre les prix du pétrole canadien et américain et la diversification continue de l’économie de l’Alberta.

«(Les prévisions pétrolières) devront peut-être baisser», a déclaré M. Horner aux journalistes à Calgary jeudi après avoir publié les chiffres définitifs pour l’année budgétaire 2022-23, qui s’est terminée le 31 mars.

«Nous ne sommes pas aussi inquiets que vous puissiez le penser, a-t-il précisé. Vous avez en ce moment l’économie la plus diversifiée que l’Alberta ait jamais vue. Cela se produit dans la technologie, dans l’investissement agroalimentaire (et) dans le cinéma et la télévision.»

Le ministre a déclaré que si le gouvernement continuait à réduire sa dépendance aux revenus pétroliers et à évoluer vers une économie neutre en carbone, il n’abandonnerait pas l’industrie des combustibles fossiles.

«L’Alberta est bien positionnée, a-t-il déclaré. Nous produirons jusqu’à la fin de la durée de vie utile du pétrole. Nous serons l’une des dernières juridictions à produire ce dernier baril.»

M. Horner a soutenu que davantage de choses deviendraient claires et seraient communiquées aux Albertains à la fin du mois d’août, lorsque les chiffres du premier trimestre de l’année budgétaire en cours seront évalués et publiés.

Il a également déclaré qu’il n’avait pas reçu sa lettre de mandat de Mme Smith sur les objectifs et les priorités attendus.

«S’il vous plaît, soyez patients», a-t-il dit.

Promesses de campagne

Mme Smith a promis que l’équilibre budgétaire serait maintenu, mais cet engagement devient plus compliqué en raison des récentes annonces et des promesses de campagne.

Lors de la campagne, Mme Smith s’est engagée à créer une nouvelle tranche d’imposition offrant environ 760 $ de plus à tous ceux qui gagnent plus de 60 000 $ par an pour un coût estimé à environ 1 milliard $ pour le Trésor.

Le gouvernement a également prolongé son programme d’allègement de la taxe sur les carburants jusqu’à la fin de l’année. La province continuera de ne pas percevoir sa surtaxe de 13 cents le litre sur l’essence, à un coût estimé à 520 millions $.

En plus de cela, Mme Smith a promis un projet de loi cet automne engageant le gouvernement à organiser un référendum exécutoire avant d’augmenter l’impôt sur le revenu des entreprises ou des particuliers.

M. Horner a reconnu que des changements mineurs dans les prix du pétrole signifient de grandes variations de revenus, chaque mouvement de 1 $ dans le WTI équivalant à 630 millions $ pour le budget de l’Alberta.

Le ministre a annoncé jeudi que l’Alberta avait terminé l’année budgétaire 2022-23 avec un excédent de 11,6 milliards $, en hausse par rapport à son estimation de 10,4 milliards $ au troisième trimestre, principalement en raison de 25,2 milliards $ provenant de ressources non renouvelables.

La province a déclaré que sa solide situation financière lui avait permis de rembourser 13,3 milliards $ de sa dette. Les finances ont également permis de faire croître le Alberta Heritage Savings Trust Fund de 2,5 milliards $ pour atteindre 21,2 milliards $.

Les revenus se sont élevés à 76,1 milliards $, soit 13,5 milliards $ de plus que prévu. L’impôt sur les sociétés a rapporté 8,2 milliards $, soit le double de ce qui était prévu dans le budget de 2022 et le montant le plus élevé jamais enregistré.

Le gouvernement a dépensé 64,5 milliards $, soit 2,4 milliards $ de plus que prévu, pour des coûts de soins de santé plus élevés que prévu et des mesures d’abordabilité pour aider les Albertains à faire face à l’inflation.