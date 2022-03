L’Alberta élargit les restrictions aux sociétés de charbon dans les Rocheuses

EDMONTON — Le gouvernement de l’Alberta reconduit et élargit ses restrictions sur l’exploration des sociétés de charbon dans les montagnes Rocheuses de la province.

La ministre de l’Énergie, Sonya Savage, a déclaré qu’un arrêté ministériel interdisant l’exploration et le développement du charbon sur les terres les plus sensibles demeurera en vigueur.

Et elle a indiqué qu’il sera étendu pour couvrir une bande beaucoup plus large des sommets et des contreforts de la province.

Cette ordonnance restera en vigueur jusqu’à ce que la planification de l’utilisation des terres pour les zones touchées soit terminée.

L’extraction du charbon dans les Rocheuses est un sujet brûlant en Alberta depuis deux ans, alors que le gouvernement conservateur uni a révoqué la politique qui protégeait ces sommets et contreforts depuis 1976.

Des milliers d’hectares ont été rapidement accordés pour l’exploration, mais un tollé public a forcé le gouvernement à arrêter ces activités et à suspendre les ventes de baux jusqu’à ce qu’un groupe d’experts fasse un état de la situation.

L’exploitation du charbon sera désormais interdite sur toutes les terres couvertes à l’origine par la politique du charbon de la province de 1976 jusqu’à ce que les plans d’utilisation des terres, qui nécessitent une consultation publique et une approbation législative, soient terminés.

Quatre projets de charbon qui sont déjà entrés dans le processus réglementaire pourront poursuivre ces travaux, si les promoteurs le souhaitent.