L’Alberta n’a délégué que deux fonctionnaires à la COP26 de Glasgow

EDMONTON — L’Alberta, province avec la plus importante industrie pétrolière et gazière au Canada, a envoyé l’une des plus petites délégations provinciales à la conférence internationale sur le climat, où les émissions de cette industrie sont pointées du doigt.

Une liste préliminaire des délégations canadiennes à la COP26, à Glasgow, en Écosse, montre que l’Alberta y a délégué deux fonctionnaires. Terre-Neuve-et-Labrador a envoyé neuf représentants, le Manitoba six et l’Ontario quatre, tout comme les Territoires du Nord-Ouest.

Le Québec compte 36 représentants à Glasgow, dont le premier ministre François Legault, qui devait participer à la COP26 de mardi à jeudi.

Plusieurs groupes autochtones et environnementaux sont également plus nombreux à la COP26, qui doit élaborer des façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déjà indiqué qu’il ne voyait pas ce que la présence d’un leader politique pourrait apporter de plus à un événement qu’il a qualifié de «festival du papotage».

Mais le politologue Keith Brownsey, de l’Université Mount Royal, de Calgary, estime que le gouvernement conservateur a raté une belle occasion de glaner des informations, de tisser des contacts et de livrer au reste du monde la version de l’Alberta dans ce dossier.