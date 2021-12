L’Alberta offre une application pour obtenir de l’aide en cas de surdose

CALGARY — L’Alberta propose une application mobile destinée aux consommateurs de drogue afin que ceux-ci puissent rapidement obtenir de l’aide en cas de surdose. Mais de l’avis d’une experte en santé publique, le succès d’un tel outil passe par la confiance des utilisateurs.

Pour Elaine Hyshka, professeure associée de l’école de santé publique de l’Université de l’Alberta, la peur d’être ciblés par les forces de l’ordre pourrait décourager plusieurs personnes de télécharger l’application.

La crainte d’une possible violation de leur vie privée ou encore de voir les policiers débarquer s’ils activent l’application, risque de rebuter de nombreux consommateurs, craint cette experte.

Le «Digital Overdose Response System (DORS)», que l’on peut traduire par «système numérique d’intervention en cas de surdose», est déjà fonctionnel dans les villes de Calgary et d’Edmonton ainsi que dans les communautés environnantes. L’outil fonctionne avec une minuterie. Si l’usager qui vient de consommer sa dose ne réagit pas à temps, selon le délai prévu par l’application, les services ambulanciers sont automatiquement alertés et dirigés vers le lieu où se trouve l’appareil.

Le premier ministre Jason Kenney, qui a fait l’objet de nombreuses critiques parce que son gouvernement a fermé des centres d’injection supervisée, a déclaré en conférence de presse samedi dans un centre de réhabilitation de Calgary que de nombreuses victimes de surdoses d’opioïdes se trouvaient dans les banlieues, loin des centres d’injection supervisés.

Jason Kenney a souligné qu’avec l’application, ces personnes pourraient ainsi bénéficier de l’aide dont elles ont besoin dans le cas où elles perdent conscience après avoir consommé des drogues.

Il reste que la province a beaucoup de travail à faire, aux yeux d’Elaine Hyshka, pour gagner la confiance des consommateurs.

«Ce qu’on a vu dans d’autres juridictions qui utilisent ce genre d’application depuis longtemps, comme en Colombie-Britannique, c’est qu’elles sont utiles pour certaines personnes, mais qu’elles ne sont pas largement répandues. Il n’y a pas d’utilisation généralisée», a précisé Mme Hyshka en entrevue samedi.

«Ce n’est pas une mauvaise chose d’adopter une telle application. Je crois en fait que c’est très important d’essayer de nouvelles méthodes qu’on n’a pas encore tentées afin de prendre le contrôle de la situation, mais il faut s’assurer de bien faire les choses pour que les gens s’en servent», a-t-elle poursuivi.

Selon Eric Engler, porte-parole du ministre de la Santé mentale et des Dépendances Mike Ellis, l’application aurait déjà été téléchargée 650 fois et plus de 230 utilisateurs se sont enregistrés.

«L’application DORS fonctionne comme prévu et fournit de l’aide aux personnes qui en ont besoin», a souligné M. Engler en assurant que le service est «confidentiel et anonyme».

Le mois dernier, la province a enregistré une moyenne quotidienne de quatre décès attribuables à des surdoses.

D’après les données transmises par M. Engler, 70 % des décès par surdose d’opioïdes surviennent au domicile du consommateur.

Jason Kenney a insisté sur l’importance de rejoindre les consommateurs de drogues là où ils se trouvent et c’est ce que l’application permet.

«La plupart des gens qui décèdent de surdoses d’opioïdes ne sont pas des personnes sans-abri qui vivent dans les rues du centre-ville. La plupart de ces décès surviennent dans des maisons de banlieue, ce sont souvent des gens de la classe moyenne qui ne vont pas se déplacer dans un centre d’injection supervisée du centre-ville», a répondu le premier ministre aux journalistes.