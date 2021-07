L’Alberta reçoit le rapport d’enquête sur le financement des groupes écologistes

EDMONTON — Le rapport d’enquête commandé par le gouvernement de l’Alberta sur ce qu’il qualifiait de financement étranger inquiétant des groupes écologistes a finalement été déposé vendredi. Un an et un million de dollars plus tard que prévu.

«Quand mon rapport sera rendu public, je crois que les Albertains seront en mesure de mieux comprendre comment le financement étranger a influencé les politiques publiques et le discours politique» de la province, a déclaré par communiqué le commissaire Steve Allan après avoir remis le document à la ministre de l’Énergie Sonya Savage.

«C’est aux Albertains seuls de déterminer comment ils souhaitent voir leurs politiques publiques et leurs volontés politiques se réaliser sans influence étrangère», a-t-il ajouté.

La ministre Savage a trois mois pour rendre public le document, comme l’exige la loi.

Par communiqué, elle a déclaré qu’elle respecterait ce délai, ajoutant que la réception du rapport marquait une étape importante.

«On s’attend à ce que nos décisions au sujet de notre économie et du développement de nos ressources naturelles soient prises par les Albertains et non par des groupes d’intérêts étrangers bien nantis», a-t-elle commenté.

Cette enquête était une promesse électorale du premier ministre Jason Kenney, qui voulait aller au fond du dossier concernant des allégations selon lesquelles des groupes écologistes canadiens étaient soutenus financièrement par des entités étrangères qui chercheraient à miner l’industrie des hydrocarbures de l’Alberta.

Steve Allan, un comptable judiciaire, a reçu le mandat de mener l’enquête en juillet 2019. Il a raté sa date butoir à de nombreuses reprises malgré les délais accordés. Il a plaidé que la pandémie et des recours judiciaires avaient retardé le processus.

L’enquête a aussi coûté un million de dollars de plus que le budget prévu de 2,5 millions $.

Ses opposants ont récemment sauté sur des versions ayant fuité pour clamer que le rapport blanchissait les groupes écologistes de tout méfait ou violation de la loi. Ils dénoncent cependant le fait que le rapport Allan les salit en les traitant d’«anti-albertains» parce qu’ils s’opposent aux projets d’exploitation des ressources non renouvelables dans le but de protéger l’environnement.

Ces groupes ont déjà fait savoir que les dons reçus de l’étranger ne représentent qu’une mince fraction de leurs revenus.

Les écologistes décrivent cette enquête de tentative sinistre et ridicule de les intimider et de les museler. Ils soulignent qu’aucune audience publique n’a eu lieu, que peu de preuves ont été dévoilées, qu’ils n’ont eu que peu de temps pour offrir leurs réponses et que les termes de référence étaient si flous qu’ils ont été modifiés deux fois.

«C’est un truc qui sortait d' »Alice au pays des merveilles », a raillé Keith Stewart de Greenpeace Canada. On a reçu des dons d’organismes internationaux. Ça représentait environ 2 % de nos revenus sur une décennie. On a reçu pas mal plus d’argent de dons d’Albertains.»

M. Stewart déplore le fait que toutes les lettres transmises à M. Allan pour lui demander des détails et des informations ont été ignorées. Il blâme également le commissaire pour n’avoir jamais donné l’occasion à Greenpeace de se défendre publiquement.

Des experts croient que le rapport pourrait faire l’objet de recours judiciaires dès sa publication. Certains questionnent sa méthodologie jugée boiteuse et ses sources qui demeurent nébuleuses.