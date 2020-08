L’Alberta s’intéresse à de petits réacteurs nucléaires

EDMONTON — Le gouvernement de l’Alberta a annoncé son intention de se joindre à trois autres provinces pour explorer la technologie nucléaire à petite échelle.

Le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et l’Ontario ont signé un protocole d’entente en décembre concernant le développement de petits réacteurs modulaires.

L’Alberta a indiqué dans un communiqué de presse qu’elle conclura également un accord pour aider à diversifier son secteur énergétique.

Les quatre provinces s’opposent à la taxe fédérale sur le carbone qui vise à mettre un prix sur la pollution.

L’Alberta affirme que les petits réacteurs modulaires pourraient fournir de l’énergie sans émissions et à faible coût aux régions éloignées de la province ainsi qu’aux industries qui ont besoin de vapeur comme les sables bitumineux.

La province indique que les unités sont plus petites que les réacteurs nucléaires traditionnels avec des coûts d’investissement initiaux inférieurs et des caractéristiques de sécurité améliorées.

«Nous construisons sur nos antécédents de production d’énergie responsable et innovante en explorant le potentiel des petits réacteurs modulaires, qui ont le potentiel de générer une énergie fiable et abordable, tout en renforçant nos secteurs de ressources traditionnels et en réduisant les émissions», a déclaré le premier ministre Jason Kenney dans un message écrit transmis vendredi.

«Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires provinciaux pour garder une longueur d’avance dans le développement de cette technologie prometteuse», a-t-il ajouté.