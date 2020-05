L’Alberta suspend la surveillance en temps réel du secteur des sables bitumineux

EDMONTON — La Régie de l’énergie de l’Alberta a suspendu plusieurs exigences de surveillance environnementale pour les entreprises qui exploitent les sables bitumineux.

Ces suspensions ont été accordées en raison de problèmes de santé publique soulevés par la pandémie de COVID-19. La décision, rendue plus tôt cette semaine, a une incidence sur les activités d’Imperial Oil, de Suncor, de Syncrude et de Canadian Natural Resources.

Ces grandes entreprises ne sont plus tenues de tester les eaux souterraines et de surface, de rechercher les fuites de gaz ou de surveiller la faune et les oiseaux. Les programmes de qualité de l’air ont aussi été fortement réduits, ainsi que de nombreuses autres conditions prévues dans les licences d’exploitation des entreprises.

Quelques programmes doivent reprendre d’ici la fin septembre, mais pour la plupart des autres, on ignore la date de redémarrage prévu.

Le porte-parole de la Régie de l’énergie de l’Alberta, Shawn Roth, soutient toutefois que les entreprises doivent continuer à colliger la plupart des informations comme avant — même si elles ne sont pas tenues de les dévoiler dès maintenant au gouvernement.

M. Roth estime que ces suspensions pourraient demeurer en vigueur tant qu’il y aura d’autres ordonnances liées à la COVID-19 en vertu de la Loi sur la santé publique.