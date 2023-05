L’allégation d’excision sur une fillette de 2 ans n’est pas fondée, selon la DPJ

QUÉBEC — Le directeur de la protection de la jeunesse affirme que les inquiétudes soulevées au début du mois au sujet de l’excision présumée d’une enfant n’étaient pas fondées.

Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Capitale-Nationale, affirme qu’une évaluation médicale de la fillette de deux ans a révélé un développement physique normal, sans aucune anomalie, et que son développement psychomoteur dépassait les attentes pour son âge.

À la demande des parents de l’enfant, l’agence a publié vendredi un communiqué confirmant qu’elle n’avait retenu aucune plainte découlant des allégations et réaffirmant que la protection des enfants est sa priorité absolue.

L’affaire a été révélée au début du mois lorsque La Tribune a rapporté qu’une employée d’une garderie de la région de Québec qui changeait la couche d’une fillette soupçonnait qu’elle avait été victime d’une mutilation génitale.

L’employée et sa superviseure ont alerté la DPJ, qui aurait répondu que le cas était trop délicat pour être traité par l’agence.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a déclaré qu’elle enquêterait, et le problème a été soulevé lors de la période de questions à l’Assemblée nationale.

«Les parents ont démontré une très grande collaboration tout au long des démarches d’investigation», a déclaré M. Corriveau.

«Nous leur offrons actuellement des services de soutien afin de les accompagner dans cette épreuve qu’ils vivent de façon traumatisante et blessante. Nous leur souhaitons bon courage et un retour à la vie normale le plus rapidement possible.»