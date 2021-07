L’Allemagne accuse un médecin syrien de crimes contre l’humanité

BERLIN — Les procureurs fédéraux allemands ont déposé des accusations de crimes contre l’humanité contre un médecin syrien qui aurait commis des actes de torture dans des hôpitaux militaires de son pays, faisant au moins un mort.

Le bureau du procureur fédéral de Karlsruhe a expliqué dans un communiqué que le docteur Alla Mousa, qui est arrivé en Allemagne en 2015 et qui a pratiqué la médecine avant son arrestation l’an dernier, fait face à 18 accusations de torture pour des gestes commis dans des hôpitaux de Homs et de Damas. On lui reproche notamment d’avoir tenté de rendre ses victimes stériles.

Un acte d’accusation fédéral l’accuse entre autres de meurtre et de voies de fait graves.

Les procureurs expliquent que, après le début du soulèvement contre le régime de Bachar el-Assad en 2011, des manifestants étaient couramment arrêtés et torturés. Des civils blessés que l’on croyait membres de l’opposition étaient envoyés vers des hôpitaux militaires, où ils étaient torturés et parfois tués.

Le docteur Mousa est spécifiquement accusé d’avoir versé de l’alcool sur les parties génitales de deux hommes et d’y avoir mis le feu à l’hôpital militaire numéro 608, à Homs. Il est aussi accusé d’avoir torturé neuf autres personnes au même hôpital en 2011, en les frappant avec ses poings et ses pieds ou avec des instruments médicaux.

L’acte d’accusation ajoute que le docteur Mousa aurait battu un homme incarcéré qui était victime d’une crise d’épilepsie. Quelques jours plus tard, le médecin lui aurait donné une médication et le patient est mort subitement, sans que la cause du décès ne soit jamais élucidée, affirment les procureurs allemands.

L’acte d’accusation énumère d’autres incidents allégués de torture à l’hôpital militaire de Homs. Des victimes auraient notamment été suspendues au plafond et battues. Des liquides inflammables auraient été versés sur la main d’une victime, puis allumés. Le docteur Mousa est accusé d’avoir frappé la plaie ouverte et infectée d’un patient, d’avoir versé du désinfectant dans la blessure et d’y avoir mis le feu.

Lors d’un incident en 2012, le docteur Mousa aurait sauvagement battu un détenu. Quand l’homme a tenté de se défendre, le docteur Mousa et un infirmier l’auraient projeté au sol et le médecin lui aurait administré un produit toxique qui l’aurait tué, selon les procureurs allemands.

Le docteur Mousa est aussi accusé d’avoir maltraité des détenus à l’hôpital militaire Mezzeh numéro 601 à Damas entre la fin de 2011 et mars 2012.