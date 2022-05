L’Allemagne attendait jeudi des orages et même des tornades

BERLIN — Le service météorologique allemand a prévenu jeudi que l’ouest du pays pourrait être balayé par de puissants orages au cours des prochaines heures, et même par des tornades.

Le service DWD prévoit des pluies abondantes et de la grêle dans l’ouest et le nord-ouest de l’Allemagne. Des rafales de 100 kilomètres/heure sont possibles en certains endroits.

Vendredi, un front qui arrive de la France voisine pourrait générer de nouvelles pluies diluviennes dans le centre de l’Allemagne. Les autorités sont sur un pied d’alerte après les crues-éclairs mortelles qui ont dévasté des portions de l’Allemagne et de la Belgique l’été dernier.

Les météorologues mettent en garde contre la formation possible de «supercellules orageuses», rehaussant le risque de tornade.

L’Allemagne, comme plusieurs de ses voisins européens, connaît un printemps plus chaud et plus sec que d’habitude cette année, avec de faibles précipitations et beaucoup de soleil.