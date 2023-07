L’Allocation canadienne pour enfants est indexée pour tenir compte de l’inflation

OTTAWA — Les familles admissibles à l’Allocation canadienne pour enfants recevaient jeudi une prestation indexée, pour tenir compte de la hausse du coût de la vie.

La plupart des prestations et crédits fédéraux ont augmenté de 6,3 % ce mois-ci, afin de refléter le rythme de l’inflation de l’année précédente.

Les familles peuvent ainsi recevoir un total annuel allant jusqu’à 7437 $ par enfant de moins de six ans, et 6275 $ par enfant de six à 17 ans.

Les libéraux soulignent jeudi l’Allocation canadienne pour enfants afin de marquer son septième anniversaire — la prestation avait été annoncée dans leur premier budget, en 2016.

Le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu dans le sud-est de l’Ontario, jeudi, pour parler aux familles de l’impact de cette prestation, qui, selon lui, aurait réduit la pauvreté dans tout le pays.

Selon Statistique Canada, 7,4 % des Canadiens vivaient dans la pauvreté en 2021, contre 12,9 % en 2016, lorsque l’Allocation canadienne pour enfants a été mise en place.