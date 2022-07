L’ambassadeur d’Afghanistan veut plus de souplesse d’Ottawa sur les passeports

OTTAWA — L’ambassadeur d’Afghanistan demande que les Afghans qui ont reçu une approbation pour venir s’installer au Canada n’aient pas à se mettre à risque d’être détenus par les talibans en présentant une demande de passeport.

L’ambassadeur Hassan Soroosh a mentionné en entrevue que les Afghans font l’objet de fouilles de domicile, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions depuis le retour au pouvoir du régime des talibans.

Selon lui, les Afghans qui ont aidé le Canada par le passé sont spécialement susceptibles d’être détenus ou de devenir la cible de poursuites judiciaires s’ils présentent une demande de passeport pour quitter le pays, et ce, même s’ils ont déjà reçu les autorisations pour partir.

M. Soroosh presse donc le Canada d’adopter une approche plus souple concernant la documentation pour les Afghans dont la demande d’immigration a déjà été approuvée. Il appelle aussi le fédéral à reconnaître les demandes envoyées à d’autres pays, mais qui ne sont plus valides en raison des délais d’expiration.

L’ambassadeur souhaite aussi que le Canada n’oublie jamais l’Afghanistan, puisque le pays est confronté à une crise humanitaire importante, alors que de nombreux enfants sont exposés à la malnutrition.

Il rappelle que les talibans adoptent une approche de plus en plus sévère envers les femmes et les minorités, et qu’ils ont utilisé la force pour mettre fin à des manifestations pacifiques de groupes de femmes.