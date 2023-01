L’ambassadeur israélien au Canada annonce sa démission pour des raisons d’«intégrité»

OTTAWA — L’ambassadeur d’Israël au Canada a déclaré qu’il avait l’intention de quitter son poste, peu de temps après un changement de gouvernement dans son pays.

Ronen Hoffman a indiqué sur Twitter samedi soir qu’il prenait cette décision en raison des «politiques différentes» poursuivies par le nouveau gouvernement israélien.

Il a expliqué que son intégrité personnelle et professionnelle l’avait obligé à prendre la décision d’abréger son séjour et de retourner en Israël cet été.

Le nouveau gouvernement du premier ministre Benjamin Nétanyahou est considéré comme le plus à droite de l’histoire d’Israël et les critiques ont fait valoir que son plan de refonte du système judiciaire du pays mettrait en péril la démocratie.

Quelque 100 000 manifestants ont défilé samedi à Tel-Aviv pour protester contre le projet de M. Nétanyahou.

M. Hoffman a été nommé à son poste à Ottawa il y a un peu plus d’un an et dit qu’il continuera d’occuper ses fonctions jusqu’à ce qu’un remplaçant soit désigné plus tard cette année.

—

Avec des informations de l’Associated Press.