L’AMC estime que les règles changeantes ont contribué à «un certain relâchement»

WINNIPEG — Alors que le Québec passe du rouge pâle au rouge foncé et que l’Ontario ramène l’ordonnance de rester à la maison, l’Association médicale canadienne estime que les règles changeantes ont contribué à la confusion et à un certain relâchement chez les citoyens.

L’association souligne que «les Canadiens doivent composer avec des règles et des mesures qui changent constamment, ce qui crée de la confusion et de la frustration».

La docteure Ann Collins, présidente de l’AMC, soutient qu’en présence de nouveaux variants, il faut plutôt adopter «une nouvelle approche coordonnée» pour «reprendre le contrôle de la situation».

L’AMC recommande donc d’imposer davantage de mesures sanitaires rigoureuses, y compris le confinement, d’accélérer le déploiement des vaccins partout au pays, notamment en mettant dans le coup les fournisseurs de soins primaires, comme les médecins de famille, et de vacciner les travailleurs essentiels en priorité, dès que possible.

L’AMC recommande d’ailleurs de soutenir et protéger ces travailleurs essentiels et leur famille, notamment en leur offrant des congés de maladie payés, de l’équipement de protection individuelle, un soutien en santé mentale «et d’autres initiatives conçues pour assurer leur sécurité physique et favoriser la sécurité du revenu».