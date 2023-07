Lametti a fait avancer la cause des victimes d’erreurs judiciaires

OTTAWA — Lorsque David Lametti a rencontré David Milgaard dans son bureau il y a quelques années, il a sorti d’une étagère un exemplaire de l’album «Fully Completely» de The Tragically Hip et a demandé à M. Milgaard de le signer.

La chanson «Wheat Kings», qui figure sur l’album, a été inspirée par la condamnation injustifiée qui a maintenu M. Milgaard en détention pendant 23 ans, à partir de son adolescence.

«Il appelait David son héros quand il était étudiant», se souvient James Lockyer, un avocat établi à Toronto qui a aidé à fonder l’organisation Innocence Canada, qui travaille à disculper des gens comme M. Milgaard.

«Il a fait venir un photographe et a pris plusieurs photos avec lui et David dans son bureau. Je ne serais pas du tout surpris s’il en a encadré une.

«J’ai vu à quel point il était visiblement touché, et cela m’a touché aussi de voir cela.»

En tant que ministre de la Justice, M. Lametti a présenté plus tôt cette année un projet de loi qui vise à établir une commission indépendante longuement attendue pour examiner les cas où une erreur judiciaire est soupçonnée.

Son attention à cette question fera partie de son héritage, a déclaré M. Lockyer.

«Il a énormément fait avancer la cause des condamnés à tort», a-t-il soutenu.

M. Lametti était l’une des sept personnes renvoyées du conseil des ministres du premier ministre Justin Trudeau lors d’un remaniement mercredi.

Son retrait – non seulement du poste de ministre de la Justice et de procureur général, qu’il occupait depuis 2019, mais aussi du conseil des ministres – a laissé dubitatifs de nombreux libéraux.

«C’est un peu décevant de le voir partir, a déclaré le président de la Criminal Lawyers’ Association, Daniel Brown. Il y avait beaucoup de choses que le gouvernement libéral parlait de faire depuis de nombreuses années, y compris les réformes de la détermination de la peine et de la mise en liberté sous caution et la création d’un processus pour traiter les condamnations injustifiées au Canada, et M. Lametti a accompli cela.»

M. Trudeau n’a pas fait la lumière sur sa décision. Interrogé à ce sujet jeudi lors d’une visite d’une scierie à Terre-Neuve, il a remercié M. Lametti pour son travail et a déclaré que le député de Montréal demeure un élément précieux de l’équipe libérale.

M. Lametti a également signifié à ses électeurs sur les médias sociaux qu’il a l’intention de se présenter aux prochaines élections fédérales.

Il a enseigné le droit à l’Université McGill avant d’être élu en 2015.