L’analyse postélectorale des conservateurs recommande plus de diversité

OTTAWA — L’analyse postélectorale des conservateurs recommande au parti de recruter des candidats plus diversifiés et de mieux cibler les communautés culturelles, là où la «marque conservatrice» a été ternie lors de la précédente campagne en 2015.

Trois sources conservatrices qui ont été informées du rapport présenté au caucus conservateur jeudi, dans le cadre d’une retraite de deux jours, ont partagé certaines des conclusions et recommandations, sous couvert d’anonymat, car elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de la question. La Presse Canadienne n’a pas consulté le rapport ni l’ensemble de ses conclusions.

L’ancien député albertain James Cumming avait été chargé de se pencher sur ce qui a pu mener à la défaite électorale du parti l’automne dernier. Cette analyse postélectorale avait été réclamée par le chef conservateur, Erin O’Toole, dont l’autorité est contestée par certains membres du caucus ainsi que par des militants de la base «conservatrice sociale».

Selon les sources, le rapport Cumming recommande au parti de trouver des moyens de recruter des candidats plus diversifiés et d’améliorer la façon dont il s’adresse aux différentes communautés culturelles.

Le rapport conclurait que le parti était toujours aux prises avec les effets de la campagne électorale de 2015, lorsque le premier ministre Stephen Harper cherchait à se faire réélire. Le parti avait alors promis de mettre en place une ligne téléphonique pour dénoncer les «pratiques culturelles barbares» — une idée qui a été mal reçue dans certaines communautés.

Selon les sources, le rapport conclut également que la confiance des Canadiens envers le parti a été minée par les luttes intestines qui l’ont ébranlé depuis le départ de Stephen Harper en 2015 — et du fait qu’il a traversé depuis deux courses à la direction, en cinq ans. Andrew Scheer a été élu chef en 2017 et a mené les troupes conservatrices lors des élections de 2019; après sa défaite, M. O’Toole a remporté la course à la direction suivante, en 2020.

Deux des sources affirment que l’examen de M. Cumming a révélé que le message du chef O’Toole était mieux accueilli par les Canadiens lorsqu’il faisait campagne à l’extérieur du studio électoral que le parti avait installé dans un hôtel du centre-ville d’Ottawa, pour faire campagne pendant la pandémie.

M. Cumming a déjà indiqué qu’il s’était entretenu avec environ 400 personnes pour mener à bien cette analyse rétrospective.

Ce rapport est déposé alors que M. O’Toole fait face à des pressions de la base, y compris de trois associations de circonscription, pour faire face à un vote de confiance anticipé, avant le vote statutaire prévu lors du prochain congrès national en 2023. Certains membres du caucus conservateur se demandent également si M. O’Toole est le meilleur candidat pour diriger le parti.