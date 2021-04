Lanaudière: 350 étudiants au campus de l’UQTR à L’Assomption dès l’automne prochain

L’ASSOMPTION, Qc — L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) augmentera l’automne prochain sa présence dans la région de Lanaudière où elle est installée depuis 50 ans en accueillant quelque 350 étudiants dans un nouveau bâtiment à L’Assomption.

Dans ce nouveau campus, l’UQTR offrira trois programmes, soit le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, le certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, ainsi que le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire.

À Terrebonne, L’Assomption et Joliette, l’UQTR offre en tout une dizaine de programmes dans divers domaines tels les sciences comptables, les sciences de la gestion, les sciences infirmières et les sciences de l’éducation.

Le recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Blanchette, affirme que le déploiement de l’UQTR dans la région de Lanaudière est l’une des priorités de l’université dans sa planification stratégique de 2020 à 2025.

Avec l’ajout des installations du boulevard de L’Ange-Gardien à L’Assomption, il y a maintenant quatre établissements de l’UQTR qui ont le statut de campus avec ceux de Trois-Rivières, Drummondville et Québec.