Lanaudière: évasion mercredi d’un détenu de 51 ans condamné pour 2 chefs de meurtre

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ, Qc — Un quinquagénaire condamné pour deux chefs de meurtre dans le passé s’est évadé en début de soirée, mercredi, d’un établissement à sécurité minimale où il était détenu à Saint-Alphonse-Rodriguez, dans la région de Lanaudière.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) explique que vers 18h00, le détenu David Everett Alexson a été aperçu par le personnel quittant les locaux du Centre de guérison Waseskun. L’événement a immédiatement été communiqué à la sûreté du Québec (SQ) et un mandat d’arrestation a été émis contre lui.

David Everett Alexson, qui a 51 ans, mesure 1m70 et pèse 83 kg. Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il a une au cicatrice à la main droite et une au bras gauche ainsi que plusieurs tatouages sur les deux bras, la poitrine et le dos.

Il purge une peine d’emprisonnement indéterminée pour les deux chefs de meurtre au deuxième degré, mais aussi pour incendie criminel, évasion de garde légale, voie de fait contre un agent de la paix, bris de prison avec intention et introduction par effraction avec intention.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de David Everett Alexson est prié de communiquer avec la Sûreté du Québec. Pour sa part, le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cette évasion.

Le Centre de guérison Waseskun, un organisme autochtone, est affilié au SCC et aux Services Correctionnels du Québec (CSQ). Il a pour mission de faciliter la guérison des délinquants Autochtones afin de favoriser leur réinsertion réussie au sein de leurs familles, communautés et nations.