Lancement des consultations pour mettre en œuvre le «Plan Nature 2030»

MONTRÉAL — Québec annonce le début du «chantier de réflexion» sur le Plan Nature 2030, un investissement de 650 millions $ annoncé en décembre dernier par le premier ministre Legault lors de la COP15 sur la biodiversité qui avait lieu à Montréal.

Au cours des prochaines semaines, 18 rendez-vous sur la biodiversité seront organisés en partenariat avec le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) et son réseau.

Les municipalités et «certains organismes et certaines entreprises locales œuvrant dans le domaine» sont conviés à ces rendez-vous, qui auront lieu dans différentes régions, afin d’aider le gouvernement à mettre en place une feuille de route pour atteindre les cibles de l’accord Kunming-Montréal.

François Legault avait profité de l’ouverture de la COP15 en décembre dernier pour annoncer un investissement de 650 millions $ afin d’assurer la protection de 30 % de son territoire d’ici 2030.

La préservation de 30 % des terres et des océans est l’objectif phare de l’accord de Kunming-Montréal.

«À travers cette démarche, le gouvernement du Québec souhaite mobiliser tous les partenaires ayant un rôle à jouer dans la protection de la biodiversité. Tous les acteurs du territoire ont une responsabilité à cet égard et le gouvernement souhaite que chacun d’entre eux puisse contribuer, à sa façon, à l’atteinte des cibles du cadre mondial», peut-on lire dans un communiqué publié par le cabinet du ministre de l’Environnement mercredi matin.

Les citoyens peuvent également répondre à un sondage en ligne pour identifier les initiatives à mettre en place afin d’atteindre les objectifs de protection de la biodiversité. Le sondage est accessible jusqu’au 25 octobre sur le site consultation.quebec.ca.

«Le succès du Plan Nature 2030 repose sur la contribution active de l’ensemble des Québécoises et des Québécois. Je vous invite donc à participer en grand nombre à l’élaboration de ce plan», a indiqué le ministre de l’Environnement Benoit Charrette dans un communiqué.

Le Plan Nature 2030 devrait être lancé au début de 2024 et visera à répondre à quatre principaux enjeux, soit :

«Protéger et restaurer la biodiversité afin d’assurer la résilience des écosystèmes et bonifier l’accès des Québécois à la nature; encourager les pratiques durables qui favorisent la biodiversité, agir sur les facteurs indirects de la perte de biodiversité en faisant participer l’ensemble des acteurs à tous les niveaux et collaborer avec les communautés autochtones et la société civile pour conserver la biodiversité».