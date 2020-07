Lancement par la NASA en Floride d’un engin spatial vers Mars, jeudi matin

CAP CANAVERAL, Fla. — Le petit rover de la NASA qui doit se rendre sur la planète Mars pour en explorer le sol doit décoller de la Terre jeudi matin.

Le lancement de la fusée transportant le véhicule aura lieu à 7h50 du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride. Son voyage d’environ 482 millions de kilomètres durera sept mois.

Tôt jeudi matin, les prévisions météorologiques étaient favorables au lancement.

Le véhicule baptisé Perseverance Mars Rover recherchera des traces de vie antérieure sur la planète rouge. Il prélèvera des échantillons de roches et de sol en utilisant une foreuse.

Pour la première fois sur Mars, de petits échantillons seront scellés et stockés et pourraient être rapportés sur Terre lors d’une future mission, possiblement en 2031. Il serait donc possible pour les scientifiques de les analyser avec toute la panoplie d’instruments à leur disposition.

Les objectifs de la mission sont aussi de déterminer si Mars a déjà eu des conditions favorables à la vie, notamment en recherchant des traces de vie microbienne passée. La mission étudiera aussi la géologie et le climat actuels de Mars afin d’accumuler des connaissances pour préparer une éventuelle exploration habitée.

Le professeur Chris Herd du Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’Université de l’Alberta a été choisi par la NASA comme l’un des dix experts chargés d’accroitre la valeur scientifique des échantillons prélevés lors de la mission. Pour ce faire, il profite du soutien de l’Agence spatiale canadienne (ASC).

Le décollage vers Mars de jeudi est le troisième à survenir cet été; la Chine et les Émirats arabes unis ont eux aussi lancé des engins spatiaux vers la planète rouge la semaine dernière.