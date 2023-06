L’ancien gouverneur Chris Christie sera candidat à l’investiture républicaine

NEW YORK — L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie a déposé les documents officiels pour confirmer qu’il sera candidat à l’investiture républicaine en vue des élections présidentielles de 2024 aux États-Unis.

M. Christie s’est présenté comme étant le seul candidat prêt à défier directement l’ancien président Donald Trump, qui est aussi officiellement dans la course.

Il s’agira d’une deuxième campagne à l’investiture républicaine pour M. Christie, qui est aussi un ancien procureur fédéral. Il avait perdu contre M. Trump en 2016, avant de devenir l’un de ses proches conseillers.

L’ancien gouverneur a toutefois rompu ses liens avec l’ancien locataire de la Maison-Blanche lorsque ce dernier a refusé de reconnaître les résultats de l’élection de 2020.

M. Christie entre dans une course où se trouvent déjà plusieurs candidats sur la ligne de départ. En plus de M. Trump et lui, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancienne ambassadrice aux Nations unies Nikki Haley et le sénateur de la Caroline du Sud Tim Scott ont officialisé leur candidature.

L’ancien vice-président Mike Pence lancera quant à lui officiellement sa propre campagne dans l’Iowa mercredi.

Pendant son mandat de gouverneur du New Jersey, M. Christie s’est forgé une réputation de combattant ayant un talent particulier pour créer des moments forts lors de ses prises de bec avec ses adversaires politiques.

Il aura toutefois beaucoup de travail à faire s’il désire être le candidat républicain aux prochaines élections présidentielles, puisque son parti demeure étroitement aligné avec M. Trump, malgré la défaite aux élections présidentielles de 2020 et les résultats moins bons que prévu lors des élections de mi-mandat de 2022.

«Je ne suis pas idiot. Je sais que la seule façon de gagner une course est de battre le meneur. Alors de quoi aurait l’air ma campagne? Elle aurait l’air d’un obstacle direct à Donald Trump qui tente de retourner à la Maison-Blanche», a souligné M. Christie lors d’une entrevue en baladodiffusion avant l’officialisation de sa candidature.

Les républicains anti-Trump ont particulièrement hâte de voir M. Christie croiser le fer avec l’ancien président lors des débats — si M. Trump accepte de participer aux débats et que M. Christie répond aux critères stricts de collecte de fonds fixés par le Comité national républicain.

Mais M. Christie a été clair: son objectif n’est pas seulement de nuire à M. Trump, il croit en ses chances de gagner. «Je ne suis pas un tueur à gages», a-t-il affirmé récemment à Politico.

Sa présence dans la course permettra de sonder l’intérêt des électeurs républicains pour un candidat qui a exprimé son soutien à de nombreuses politiques de M. Trump, mais qui a critiqué la conduite de l’ancien président.

M. Christie a rejeté la thèse de M. Trump selon laquelle les élections de 2020 lui ont été volées. Il a plutôt exhorté le parti à passer à autre chose, sans quoi il risquait de subir d’autres revers.

D’autres républicains partageant des opinions similaires, notamment l’ancien gouverneur du Maryland Larry Hogan et le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu, ont choisi de ne pas se lancer dans la course, craignant que le fait d’avoir trop de candidats dans la course puisse profiter à M. Trump.