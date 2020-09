L’ancien gouverneur républicain du Michigan Rick Snyder appuie Joe Biden

LANSING, Mich. — L’ancien gouverneur du Michigan Rick Snyder a donné son appui à Joe Biden pour la présidence, jeudi, devenant le plus récent grand nom républicain à soutenir le candidat démocrate contre le président Donald Trump.

«Joe Biden est un homme d’une foi profonde et engagé à promouvoir la famille, la décence et l’intégrité, ce qui nous servira tous bien quand il sera à la Maison-Blanche», a déclaré M. Snyder dans un communiqué transmis après avoir annoncé sa décision dans une lettre ouverte publiée dans le «USA Today». «Nous devons élire Joe Biden en novembre afin que nous puissions commencer le processus ardu, mais essentiel, de guérison de l’Amérique et remettre la société sur une voie positive où la civilité et la collaboration nous aideront à réaliser de grandes choses en tant que nation une fois de plus.»

Dans la lettre ouverte, M. Snyder — qui est connu comme une personne positive — se montre critique à l’égard de Donald Trump. Il le traite de «tyran», affirmant que c’est «une tragédie de voir notre monde souffrir par une personne». Il a déclaré que M. Trump n’a pas de boussole morale, ignore la vérité et n’apprécie pas pleinement les questions de politique publique.

L’annonce de M. Snyder, qui a gouverné le Michigan de 2011 à 2018, arrive en conjonction avec le lancement de «Republicans and Independents for Biden», une coalition de près de 100 élus anciens et actuels, représentants du gouvernement et agents politiques. Le groupe est affilié et financé par le comité d’action politique anti-Trump Lincoln Project.

La coalition est le plus récent groupe de républicains soutenant M. Biden à se déclarer publiquement, au moment où M. Trump fait l’objet de critiques pour sa gestion du coronavirus et des relations raciales. Certains ont soutenu Hillary Clinton en 2016. M. Snyder n’avait pas appuyé de candidat dans cette course, qui avait vu M. Trump devenir le premier républicain à remporter le Michigan en 28 ans.

L’ancienne gouverneure du New Jersey, Christine Todd Whitman, qui a appuyé Joe Biden lors de la récente convention nationale démocrate avec l’ancien gouverneur de l’Ohio John Kasich, préside le comité de direction du groupe, qui comprend Rick Snyder, l’ancien gouverneur du Massachusetts Bill Weld et au moins 20 anciens membres du Congrès.

«Plus de 180 000 Américains sont morts d’une pandémie qui, avec un leadership cohérent, aurait pu être contenue», a déclaré Mme Whitman. «Au lieu de cela, le virus a été laissé libre de tout contrôle par un président qui l’a ignoré, a refusé de diriger et a mis en danger la vie des Américains.»