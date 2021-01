L’ancien grand chef Konrad Sioui a été nommé président du CA de la SAAQ

QUÉBEC — L’ancien grand chef de la Nation Huronne-Wendat Konrad Sioui prend les rênes du conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

M. Sioui a été nommé à ce poste par le conseil des ministres, mercredi.

Il devient ainsi le premier représentant d’une Première Nation à diriger le conseil d’administration d’une société d’État.

Dans un communiqué du gouvernement, M. Sioui s’est dit «très enthousiaste» de ses nouvelles responsabilités.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, s’est réjoui de cette nomination et a vanté les qualités de M. Sioui, dont «l’expérience et l’humanisme sauront appuyer la SAAQ dans l’amélioration constante de ses services à la clientèle et aux accidentés de la route».

Konrad Sioui a été grand chef de 2008 à 2020 de la Nation Huronne-Wendat, établie à Wendake, dans la région de Québec. Il avait été défait par le grand chef actuel, Rémy Vincent.

Lors de son élection en 2008, il avait lui-même battu le célèbre grand chef Max Gros-Louis, qui est décédé en novembre dernier.