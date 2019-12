L’ancien hôpital Royal-Victoria accueillera des sans-abri cet hiver

MONTRÉAL — Des organismes qui viennent en aide aux sans-abri à Montréal ont enclenché dimanche leur protocole hivernal afin de combler les besoins accrus durant la saison froide.

Pour une deuxième année de suite, la métropole pourra compter sur une unité de débordements à l’ancien hôpital Royal-Victoria afin de s’assurer que les hommes et les femmes dans le besoin ont un endroit où dormir au chaud lorsque tous les refuges sont pleins. Des services psychosociaux y seront aussi offerts.

En entrevue à La Presse canadienne, le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, Matthew Pearce, a expliqué que son organisme ainsi que la Mission Bon Accueil, la Maison du Père et l’Accueil Bonneau mènent conjointement le projet en se partageant les ressources, notamment à l’unité de débordement de l’ancien hôpital Royal-Victoria. Les besoins sont tellement grands que le nombre de lits a été augmenté à 150 à l’unité de débordement par rapport à 80 lits l’an dernier. Autant les femmes que les hommes y sont accueillis, mais sur des étages différents.

Le pdg de la Mission Old Brewery souligne que les femmes représentent environ 25 pour cent de la clientèle des refuges à Montréal. À elle seule, la Mission Old Brewery accueille quelque 3500 personnes itinérantes par année, dont 545 femmes. Elle y offre aussi de la nourriture, des vêtements et des ressources d’un réseau de professionnels pour aider ces personnes à réintégrer la société.

Service de navette

Cette année encore, le service de navette demeure au cœur du protocole hivernal. L’an dernier, la navette a assuré plus de 13 000 déplacements sécuritaires.

Ainsi, un chauffeur et un intervenant de la Mission Old Brewery sillonneront les rues du centre-ville de Montréal pour offrir aux personnes qui n’ont pas d’endroit où passer la nuit à monter à bord de la navette pour se réchauffer et se rendre vers les hébergements d’urgence ou pour en revenir, y compris vers l’unité de débordement à l’ancien hôpital Royal-Victoria.

Par ailleurs, une halte chaleur encadrée par des intervenants offrira aussi un lieu d’accueil et de répit pour les plus démunis, ainsi que leurs animaux de compagnie. Cet endroit dédié aux personnes vivant dans la rue se trouve dans les locaux de la Mission Saint-Michael, mieux connu sous le nom du Toit rouge dans le secteur du Quartier des spectacles.