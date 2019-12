L’ancien otage Joshua Boyle reconnu non coupable d’agression contre sa conjointe

OTTAWA — Joshua Boyle a été trouvé non coupable d’agression contre son ex-conjointe Caitlan Coleman, à leur retour au pays après plusieurs années de captivité en Afghanistan.

Dans un long verdict, le juge de la Cour de l’Ontario Peter Doody a tranché jeudi que la poursuite n’avait pas su démontrer hors de tout doute raisonnable les diverses accusations portées contre l’homme de 36 ans, notamment pour voies de fait, agression sexuelle et séquestration.

Joshua Boyle s’est présenté devant la Cour de l’Ontario, à Ottawa, en compagnie de ses parents jeudi.

Selon la poursuite, les faits reprochés se seraient déroulés entre les mois d’octobre et de décembre 2017, quand le couple et leurs enfants se sont installés à Ottawa après avoir été tenus en otage pendant cinq ans par des extrémistes talibans. Le couple avait enlevé lors d’un voyage en Asie en 2012.

Dans sa plaidoirie au juge, en octobre, la procureure de la Couronne Meaghan Cunningham avait fait valoir que Joshua Boyle avait usé d’un savant cocktail de gentillesse et de cruauté pour emprisonner Mme Coleman dans une toile émotionnelle. «M. Boyle a alterné la douceur avec la violence verbale et les commentaires humiliants», a-t-elle avancé en martelant que c’est lui qui tenait le haut du pavé dans leur relation.

Elle soutenait que le témoignage de la victime alléguée était corroboré par d’autres preuves dépeignant l’accusé comme un mari contrôlant, dominant et qui instillait la peur.

En réponse à ces arguments, l’avocat de la défense, Lawrence Greenspon, a soutenu qu’un doute raisonnable devait être accordé à son client sur tous les chefs d’accusation.

Le procès s’est concentré sur la crédibilité respective de Joshua Boyle et Caitlan Coleman. Me Greenspon a présenté cette dernière comme une femme instable aux prises avec de graves problèmes émotionnels et dont la mémoire fait défaut.