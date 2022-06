L’ancien ouragan Agatha se dirige vers la Floride

FORT LAUDERDALE, Fla. — Des avertissements de tempête tropicale ont été lancés vendredi pour la quasi-totalité de la péninsule floridienne, pour Cuba et pour les Bahamas, alors que l’ancien ouragan Agatha traverse le golfe du Mexique après avoir matraqué le Mexique.

Des pluies diluviennes et des vents forts sont possibles en fin de semaine.

Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, a dit que la tempête sera rebaptisée Alex dans l’Atlantique.

Les vents soutenus générés par la tempête se sont intensifiés dans la nuit de jeudi à vendredi. Le centre américain s’attend à ce qu’un «cœur bien défini se forme et qu’elle devienne une tempête tropicale» en s’approchant de la Floride, ce qui implique des vents d’au moins 60 kilomètres/heure.

En milieu de journée vendredi, la tempête se trouvait à 675 kilomètres au sud-ouest de Port Myers et glissait vers le nord-est à 8 kilomètres/heure.

Le système pourrait prendre de la force en s’approchant de la Floride au cours des prochaines heures, a dit le centre.

L’avertissement touche aussi bien la côte du golfe que la côte atlantique de la Floride, de Tampa Bay et de Daytona Beach jusqu’aux Keys et aux Dry Tortugas.

Des portions de Cuba ― y compris les provinces de Pinar del Rio, Artemisa, La Habana et Mayabeque, dans le nord de l’île ― et le nord-ouest des Bahamas ont aussi été prévenus que des conditions de tempête tropicale sont attendues au cours des 36 prochaines heures.

La saison des ouragans dans l’Atlantique a débuté mardi.

Le Centre national des ouragans prédit jusqu’à 25 centimètres de pluie sur le sud de la Floride, y compris dans les Keys. La tempête ne devrait pas générer de vents trop puissants ou d’onde de tempête dangereuse. Des inondations localisées sont possibles.

Des villes et des comtés le long de la côte et dans les régions basses de la Floride, dont Pembroke Pines et le comté de Miami-Dade County, distribuaient des sacs de sable aux résidants vendredi.

L’ouragan Agatha a causé des inondations et des coulées de boue qui ont fait au moins 11 morts et 20 disparus au Mexique.

Agatha est l’ouragan le plus puissant à avoir touché terre en mai, pendant la saison des ouragans dans l’est du Pacifique, depuis 1949. Les climatologues préviennent que de telles tempêtes deviendront plus puissantes et plus destructrices en raison des changements climatiques.