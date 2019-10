L’ancien président américain Jimmy Carter hospitalisé après une chute

ATLANTA — L’ancien président Jimmy Carter est à nouveau à l’hôpital après avoir fait une chute et s’être fracturé le bassin chez lui à Plains, en Géorgie.

La porte-parole du centre Carter, Deanne Congileo, a qualifié la fracture de mineure dans un communiqué publié mardi. Elle a ajouté que l’homme de 95 ans était de bonne humeur au centre médical Phoebe Sumter et était impatient de se rétablir à la maison après sa chute de lundi soir.

C’est la troisième fois que M. Carter fait une chute au cours des derniers mois. Il est tombé pour la première fois au printemps et a dû subir une chirurgie de remplacement de la hanche. Il est tombé à nouveau ce mois-ci et, malgré 14 points de suture, s’est rendu le lendemain à Nashville, dans le Tennessee, pour rassembler une équipe de bénévoles et participer à la construction d’une maison pour Habitat pour l’humanité.

M. Carter est l’ancien président le plus âgé de l’histoire des États-Unis.