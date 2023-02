L’ancien président François Paradis a son portrait à l’Assemblée nationale

QUÉBEC — Un autre grand portrait s’est ajouté à la galerie des présidents de l’Assemblée nationale. Il s’agit de celui de François Paradis, ancien député de Lévis et président de l’Assemblée de 2018 à 2022.

L’oeuvre a été officiellement dévoilée mercredi par l’actuelle présidente, Nathalie Roy, qui était accompagnée pour l’occasion des chefs de partis, y compris le premier ministre François Legault.

Mme Roy a rendu hommage à son prédécesseur et présenté le portrait, une photographie sur aluminium, que l’artiste Kathie Robitaille a réalisé de lui. Dans le passé, d’anciens présidents avaient plutôt opté pour la peinture.

«Pour tout le travail accompli, pour cette volonté de toujours donner le meilleur de toi-même, je me fais la porte-parole de tous les parlementaires (…) et tiens à te dire, François, merci du fond du coeur», a déclaré Mme Roy.

Prenant le micro à son tour, M. Paradis a tenu à saluer toute l’équipe de l’Assemblée nationale. «Si on pouvait décortiquer les pixels, (…) vous verriez des centaines de travailleurs, et les collègues parlementaires», a-t-il dit.

«Chaque pixel, c’est beaucoup vous aussi. On ne fait jamais un travail seul. On n’est jamais plus fort que l’équipe qui nous accompagne», a-t-il ajouté, en saluant également son épouse, qui était présente à la cérémonie.

Un ancien animateur de télévision, François Paradis a fait son entrée à l’Assemblée nationale en 2014, devenant le porte-parole de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière de santé. Il a ensuite été réélu en 2018.

Son mandat à titre de président de l’Assemblée nationale de 2018 à 2022 aura été bouleversé par la pandémie de COVID-19. Pendant de longs mois, un nombre limité d’élus ont siégé au Salon bleu.