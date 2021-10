L’ancien réserviste canadien Patrik Mathews est condamné à neuf ans de prison

GREENBELT, Md. — L’ancien réserviste des Forces armées canadiennes Patrik Mathews, au centre d’un complot aux États-Unis visant à déclencher une «guerre raciale» en Virginie, a été condamné jeudi à neuf ans de prison.

Mathews, âgé de 28 ans, de Beauséjour, au Manitoba, avait déjà plaidé coupable à des accusations liées aux armes à feu relativement à son rôle dans un complot suprémaciste blanc visant à semer le chaos pendant une manifestation pour les armes à feu, en janvier 2020.

Le juge de district Theodore Chuang, au Maryland, a prononcé jeudi la peine de neuf ans de prison, qui sera suivie de trois ans de supervision.

Dans une brève déclaration lue lors de l’audience, son père, Glen, avait décrit l’inculpé comme une âme troublée avec un bon cœur.

Plus tôt lors de l’audience, le juge Chuang avait déclaré qu’il envisageait une peine de 12 à 15 ans derrière les barreaux. Les procureurs ont soutenu de leur côté que si les crimes de Mathews sont graves, ses motivations le sont encore plus, et il devrait donc être condamné à 25 ans de prison.