L’ancien vice-président américain Walter F. Mondale est mort à 93 ans

L’ancien vice-président américain Walter F. Mondale, une icône libérale qui avait subi une défaite cuisante lors de l’élection présidentielle de 1984, après avoir carrément dit aux électeurs de s’attendre à une augmentation des impôts s’il gagnait, est décédé lundi. Il avait 93 ans.

La mort de l’ancien sénateur, ambassadeur et procureur général du Minnesota a été annoncée par sa famille dans un communiqué. Aucune cause n’a été citée.

Walter Mondale a suivi la voie tracée par son mentor politique, Hubert H. Humphrey, de la politique du Minnesota au Sénat américain et à la vice-présidence, siégeant sous Jimmy Carter de 1977 à 1981.

Sa propre tentative pour la Maison-Blanche, en 1984, est venue au zénith de la popularité de Ronald Reagan.

La sélection par Walter F. Mondale de la représentante Geraldine Ferraro de New York comme colistière a fait de lui le premier candidat à la présidence d’un grand parti à mettre une femme sur le ticket, mais sa déclaration selon laquelle il augmenterait les impôts a aidé à définir la course, et provoqué sa défaite.

Le jour du scrutin, il ne remporta que son État d’origine et le District de Columbia.

Le vote électoral était de 525-13 pour Ronald Reagan – le plus grand glissement de terrain au niveau du Collège électoral depuis que Franklin Roosevelt avait vaincu Alf Landon en 1936 .