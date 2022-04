L’ancienne juge Louise Otis sera nommée à la présidence du CA de la CNESST

MONTRÉAL — Le Conseil des ministres du Québec nommera mercredi après-midi l’ancienne juge Louise Otis comme présidente du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), a appris La Presse Canadienne.

Mme Otis a été juge à la Cour d’appel du Québec, où elle a mis au point en 1998 l’un des premiers systèmes de médiation pour le règlement extrajudiciaire des différends.

Elle a ensuite été engagée par l’Organisation des Nations unies pour réviser son système d’administration de la justice.

Elle est aussi présidente du Tribunal administratif de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Tribunal d’appel de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Mme Otis a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière, notamment la médaille du Barreau du Québec, le titre d’officière de l’Ordre national du Québec et celui de l’Ordre du Canada. Elle a aussi reçu le prix de la justice du Québec en 2015.

La nouvelle Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, adoptée en septembre dernier à l’Assemblée nationale, modifie le système de gouvernance de la CNESST. Les postes de président-directeur général et de président du conseil d’administration, autrefois occupés par une seule et même personne, sont maintenant séparés. Mme Otis sera donc la toute première personne à être nommée à ces nouvelles fonctions.