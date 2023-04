L’ancienne représentante Liz Cheney publiera des mémoires en novembre

NEW YORK — L’ancienne représentante Liz Cheney publiera l’automne prochain des mémoires — et un «avertissement» à ses collègues républicains.

Dans «Oath and Honor» (Serment et honneur), elle relatera la façon dont elle s’est éloignée de l’ancien président Donald Trump et du Parti républicain après le siège du Capitole le 6 janvier 2021.

«Les deux dernières années nous ont montré une fois de plus que notre république constitutionnelle n’est pas autonome», a déclaré Mme Cheney dans un communiqué publié mardi par l’éditeur Little, Brown and Company, qui publiera son livre le 14 novembre.

«Notre république ne survit que grâce au courage et à l’honneur d’individus américains. Quand l’histoire reviendra sur cette époque, chaque élu devra répondre aux questions: ‘Avons-nous fait notre devoir ? Avons-nous été fidèles à notre serment d’office?’», prévient l’ancienne élue du Wyoming à la Chambre des représentants des États-Unis.

Liz Cheney, fille de Dick Cheney, qui avait été le vice-président de George Bush fils, était une voix républicaine de premier plan depuis des années. Mais elle s’est séparée de beaucoup de ses collègues au sujet des fausses allégations de fraude électorale de Donald Trump.

Elle a aussi perdu beaucoup d’amis républicains lorsqu’elle a accepté d’occuper la vice-présidence du comité spécial de la Chambre sur l’insurrection du 6 janvier 2021. Elle a déclaré qu’elle voulait s’assurer que M. Trump, qui a annoncé sa candidature pour 2024, ne serait plus jamais président des États-Unis.

Autrefois une présence dominante dans la politique du Wyoming, elle a été battue à la primaire républicaine l’été dernier par Harriet Hageman, qui avait l’appui de M. Trump.