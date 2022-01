L’ancienne vedette de NBA Yao Ming parle de Peng Shuai et des Jeux de Pékin

PÉKIN, Chine — L’ancien joueur vedette de la NBA, Yao Ming, a révélé que lui et d’autres avaient eu une conversation agréable lors de leur rencontre le mois dernier avec la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai. La disparition de cette dernière après avoir porté une accusation d’agression sexuelle contre un ancien haut responsable du gouvernement avait alors soulevé l’inquiétude internationale.

Il a également mentionné qu’il était regrettable que Novak Djokovic ne participe pas aux Internationaux d’Australie en raison de son statut vaccinal pour la COVID-19. Mais Yao a ajouté qu’il n’était pas qualifié pour juger des politiques pandémiques de l’Australie.

Yao, qui a joué pour les Rockets de Houston de 2002 à 2011 et agit maintenant comme président de l’Association chinoise de basketball, a eu recourt aux anecdotes et à l’humour pour éluder les questions corsées lors d’une conférence de presse pour promouvoir les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, qui s’ouvrent dans 18 jours.

Interrogé sur les relations de la Chine avec les États-Unis, qui ont annoncé un boycottage diplomatique des Jeux de Pékin, Yao a comparé les événements sportifs et culturels aux rassemblements dans les temples communautaires auxquels il se rendait enfant à Shanghai.

«À cette occasion, même avec les voisins avec qui je m’étais disputé, je hochais la tête (en guise de salutation), a-t-il dit. Ensuite, on continuait ce que nous devions faire. Je pense que nous avons besoin de plus de ce genre de rassemblement.»

Il a également qualifié le sport de pont pour la communication, affirmant qu’il y a parfois des collisions sur les ponts, mais «nous espérons que nous pourrons conserver le pont».

Peng, qui a remporté des titres du Grand Chelem en double dames, a nié avoir fait l’allégation d’agression à un journal de Singapour le jour même où des photos d’elle avec Yao et deux anciennes olympiennes ont été publiées sur les réseaux sociaux. Les photos semblaient faire partie d’une campagne visant à répondre aux inquiétudes internationales voulant que Peng soit autorisée à parler librement de sa situation.

Yao a dit qu’il connaissait Peng depuis environ 20 ans. Les quatre personnalités sportives chinoises ont été photographiées sur une terrasse d’où elles ont regardé une exhibition de sports d’hiver.

«Nous avons eu une conversation agréable, a-t-il confié. Nous avons posé beaucoup de questions, car nous n’étions pas familiers avec ces sports d’hiver.»

À un certain moment, il n’était pas clair s’il avait dit que Peng allait bien. Certains, y compris la traductrice, l’ont entendue dire «elle allait bien ce jour-là», mais d’autres pensaient que Yao avait dit «nous allions tous bien ce jour-là».

Le Comité international olympique, qui a subi des pressions pour déplacer les Jeux de Chine en raison de problèmes de droits de la personne, a essuyé d’autres critiques après que le président du CIO, Thomas Bach, ait eu une visioconférence avec Peng. Une déclaration du CIO a précisé qu’elle avait assuré Bach et d’autres qu’elle allait bien.

Au sujet de Djokovic, Yao a avancé qu’il n’était pas familier avec les mesures pandémiques de l’Australie, «donc je ne suis pas en mesure de commenter s’il a bien fait ou non.»

Mais, a-t-il dit, «parlant en tant qu’ancien athlète, je pense qu’il est dommage qu’un joueur perde une telle opportunité et que les spectateurs perdent une occasion de voir à l’œuvre un joueur aussi talentueux.»

L’ancien centre des Rockets a également dit qu’il souhaitait inviter le centre Enes Kanter Freedom des Celtics de Boston, qui a plaidé pour un boycottage des Jeux olympiques de Pékin, à se rendre en Chine pour acquérir une meilleure compréhension du pays. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas commenter la position de Freedom, mais que «tout le monde reçoit des informations de différents canaux et cela peut conduire à différents points de vue.»

Yao, qui est âgé de 41 ans, a conclu que la société devrait adopter la technologie, car elle apporte plus de commodité et favorise la communication. Mais il a commencé sa réponse en disant: «Si vous me permettez de choisir, je préférerais revenir en arrière il y a 10 ans sans ces hautes technologies pour pouvoir me déplacer plus librement.»