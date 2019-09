Langue française: Nathalie Roy perd le dossier, qui passe à Simon Jolin-Barrette

QUÉBEC — Après la laïcité et l’immigration, le premier ministre François Legault s’attaque à un troisième enjeu identitaire en moins d’un an: la promotion de la langue française.

Il a procédé mercredi à un mini-remaniement ministériel visant à revoir la gestion du dossier linguistique, en rapatriant au ministère de l’Immigration toutes les activités reliées à la défense de la langue française et à la francisation des immigrants.

Le premier ministre a donc choisi de retirer ce dossier des mains de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, pour le confier désormais à Simon Jolin-Barrette, qui conserve ses fonctions de ministre de l’Immigration et de leader parlementaire. De plus, il devra piloter également le dossier de la réforme parlementaire.

M. Jolin-Barrette, qui a piloté au printemps le projet de loi controversé sur la laïcité, devient de facto le numéro deux du gouvernement, l’homme de confiance du premier ministre pour les dossiers délicats.

Ces changements rendront le «gouvernement plus fort et plus cohérent», a commenté le premier ministre, en réaffirmant sa posture «nationaliste».

Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion se métamorphose en ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Par ailleurs, deux députés montent en grade, ayant désormais accès aux réunions du conseil des ministres, sans en faire partie officiellement: le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, ainsi que le président du caucus, Mario Laframboise.