Langues officielles: une loi «dans les plus brefs délais», espère le Commissaire

MONTRÉAL — Alors que Québec et Ottawa placent leurs pions en prévision de la réforme de la Loi sur les langues officielles, le commissaire Raymond Théberge se réjouit que la question soit enfin à l’ordre du jour et espère une véritable loi «dans les plus brefs délais».

La ministre Mélanie Joly, responsable du dossier au fédéral, doit déposer prochainement son livre blanc sur cette question. Une réforme de la loi de 1969 doit éventuellement suivre.

Vendredi dernier, la ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel, a exposé la position du Québec, en souhaitant que l’on reconnaisse que, des deux langues officielles au Canada, «le français est la seule à être minoritaire dans l’ensemble du Canada». Et, à ce titre, la langue française «est la seule ayant besoin d’être protégée et promue à la grandeur du pays».

En réaction à la sortie de la ministre LeBel, le Commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a dit souhaiter que l’on trouve une solution législative à cette question qui s’inscrit «dans les fondations constitutionnelles sur lesquelles repose notre pays».

Il s’est aussi dit «d’avis que la situation du français au pays est vraiment unique» et qu’il fallait en conséquence «protéger la langue et la culture de plus de 8 millions de francophones du Canada dans une mer de plus de 300 millions d’anglophones de l’Amérique du Nord».